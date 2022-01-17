Суд так и не смог выбрать меру пресечения Порошенко: заседание перенесли на 19 января
Ситуация возле Печерского райсуда. Фото: Вечерний Киев
Головящий судья, избирающий меру пресечения Порошенко, Алексей Соколов пробыл в совещательной комнате пять часов, однако так и объявил решение.
Судья Алексей Соколов находился в совещательной комнате около п' пяти часов, но в итоге так и не принял решение об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко и перенес рассмотрение на 14:00, 19 января.
Судебное заседание началось в 11:40 утра. ДБР ходатайствовала об аресте на два месяца с возможностью залога в миллиард гривен. Защита пятого Президента считает обвинение преследованием оппозиции и политически мотивированным, поэтому просил отклонить избрание какой-либо меры пресечения.
Политик в окружении нардепов «ЕС» и адвокатов покинул суд и ушел в ожидание на улице.
Судебное заседание длилось с 11:40 с несколькими перерывами
Сторонники Порошенко не отходили от стен райсуда с начала заседания
Отметим, что сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину после зарубежного турне. В аэропорту «Жуляны» его встретили тысячи украинцев, приехавших поддержать бывшего главу государства, которого хотели арестовать сразу после прилета в Украину.
Во время паспортного контроля пограничники около 15 минут проверяли биометрический паспорт Порошенко — сам экспрезидент и сопровождающие расценили этот факт как попытку помешать политическому лидеру вернуться в Украину. В конце концов документ отдали, а следователи ДБР сообщили Порошенко о судебном заседании по его делу, которое должно было начаться в 11:00 в Печерском райсуде Киева.
Напомним, что пятый президент стал фигурантом дела о контрабандном снабжении угля с оккупированных территорий Донбасса и содействия деятельности террористов из так называемых «ЛНР» и «ДНР». Ему инкриминируют «государственную измену, финансирование терроризма и создание террористической операции». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на 15 лет с конфискацией. Вместе с ним по делу фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
История с вручением подозрения Порошенко началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда он отказался получить повестку о визите в ДБР, где ему могли объявить подозрение. И сразу после этого уехал в заранее запланированное зарубежное турне. Впоследствии его вызвали на допрос, но он заявил, что находится за границей и вернется в Украину в январе.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»