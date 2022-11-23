Суд разрешил следствие по Виктору Медведчуку по заочной процедуре – in absentia
Кума Путина заметили в Ялте, приехал в Крым «национализировать» собственность украинских бизнесменов.
Событие: Лычаковский районный суд Львова начал специальное судебное производство в отношении народного депутата Украины и кума Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Детали и комментарии:«Уголовное преследование в Украине народного депутата запрещенной политической партии ОПЗЖ, переданного представителям государства-агрессора как военнопленного в рамках обмена, продолжается и будет осуществляться по заочной процедуре in absentia», – отметили в пресс-службе главного правоохранительного ведомства страны.
В так называемом угольном деле, в котором Медведчук подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористической организации по ходатайству прокуроров, судом предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования. Оно осуществляется при отсутствии обвиняемого. Судебное рассмотрение обвинительного акта по делу будет проводиться в закрытом судебном заседании во избежание разглашения охраняемой законом тайны.
«На имущество народного депутата и имущество связанных с ним лиц наложен арест», – отметили в Офисе не прокурора.
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Однако, похоже, Виктор Медведчук этим не особо беспокоится. У него другие планы. Кума Путина вместе с супругой Оксаной Марченко заметили в Ялте. Об этом сообщают украинские и российские телеграмм-каналы. В частности, прокремлевский телеграмм-канал «Незигарь» утверждает, что приезд Медведчука в аннексированный РФ Крым связан с принятым российскими властями решением «национализировать» собственность украинских бизнесменов, общественных и политических деятелей». По их версии, «Медведчук намерен консультировать организаторов на предмет скрытой или зарегистрированной на подставных лиц собственности». «Незигарь» предполагает, что Медведчуку передадут часть «национализированных» объектов в Крыму. Кроме того, телеграмм-канал пишет, что Медведчук может поступить к формированию «добровольческих» частей, которые будут воевать. против Украины.
Комментариев Медведчука и Марченко относительно их появления в Ялте нет.Напомню, это первое публичное появление кума Путина после украинско-российского обмена, которое произошло в сентябре этого года.
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