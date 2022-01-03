Суд избрал меру пресечения водителю, который на Подоле сбил ребенка и скрылся
Решение принял Шевченковский райсуд
По решению Шевченковского районного суда, столице 42-летний водитель будет находиться под целым >
Жителю Киева, который вечером 1 января на скорости въехал в группу людей, переходивших дорогу на «зеленое», избрали меру пресечения. На время следствия задержанный будет находиться под домашним арестом.
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.
Этот инцидент произошел около 21:00 вчера, 1 января. Во время пересечения перекрестка просп. Свободы и ул. Светлицкого агрессивный водитель наехал на 12-летнего парня и скрылся с места происшествия. Правоохранителям удалось разыскать горе-водителя и сообщить ему о подозрении сразу после инцидента.
На видеозаписи из камер наблюдения видно, как ребенок вместе со взрослыми переходит дорогу на зеленый для пешеходов свет. В этот момент их сбивает на скорости BMW. От удара парня буквально опрокинуло через авто на несколько метров. Еще несколько пешеходов успели спастись.
Пострадавшего мальчика с телесными повреждениями в виде закрытого перелома плечевой кости и другими травмами госпитализировали в больницу.
Обнаружилось, что . Его разыскали в соседнем районе и сообщили о подозрении.
Водитель во время общения с полицейскими обращался дерзко. Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и вывод врача-нарколога из медицинского учреждения, куда нарушителя доставили для проверки. Результат — один промилле алкоголя в крови при норме 0,2. Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство за ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины— нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»