Суд арестовал полицейского, который под хмельком совершил смертельное ДТП под Киевом
От мощного удара Таврию разорвало на куски. Фото: Киевская областная прокуратура
Начальника сектора одного из районных управлений полиции Киевщины, по вине которого погибли два молодых человека, арестовали на два месяца без права внесения залога.
Такая мера пресечения избрала мужу суд по ходатайству Киевской областной прокуратуры. Напомним, что смертельная авария произошла в минувшую субботу, 4 декабря, около 23 часов. По данным следствия, пьяный полицейский, находясь за рулем собственной легковушки Volkswagen Passat промчался на красный сигнал светофора , который находился на перекрестке улиц в селе Новые Петровцы Вышгородского района. От мощного удара Таврию разорвало на куски.
В результате ДТП погибли два пассажира ЗАЗ: 23-летний юноша умер на месте, а 22-летняя девушка — в больнице. 23-летнего водителя ЗАЗ госпитализировали с многочисленными травмами. Медицинская экспертиза подтвердила, что полицейский находился за рулем Volkswagen Passat под хмельком. Водителя задержали.
В случае доказывания его вины в суде, мужчине грозит от семи до 12 лет заключения с лишением права управлять авто сроком до 10 лет. Александр ГАЛУХ , «Вечерний Киев»