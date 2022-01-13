Суд арестовал акции киевского завода «Большевик»: происходящее
Завод продали с аукциона за 1 миллиард 429 миллионов гривен. Фото из открывшихся источников
ДБР расследует уголовное производство по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 года (до 2018-го завод «Большевик»).
ДБР устанавливают все обстоятельства отчуждения предприятия по государственной собственности по заниженной стоимости. Правоохранители считают, что это нанесло экономический ущерб государству.
Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. По мнению следователей, это могло негативно повлиять на правдивость такой оценки.
11 января 2022 года следователь судья, по ходатайству стороны обвинения, наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода. Досудебное расследование продолжается.
Уголовное производство начато по статье «злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет заключения.
Первый киевский машиностроительный завод продали на аукционе 27 октября прошлого года за 1 млрд 429 миллионов гривен. Стартовая цена, установленная Кабмином, была — 1 миллиард 389 миллионов гривен. В торгах победило ООО «Дженерал Коммерс». Компания зарегистрирована в 2018 году в Киеве со уставным капиталом — четыре тысячи гривен. По данным Экономической правды, она связана с группой UFuture украинских предпринимателей Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.
Главный актив завода— 36 гектаров земли недалеко от станции метро «Шулявская». «Большевик», основанный в конце XIX века, производил оборудование для сахарного завода. В последние годы завод накопил долги на почти 500 миллионов гривен и ежегодно приносил ущерб в среднем на 20 миллионов гривен. Ранее суд арестовал нежилой дом на улице Вячеслава Чорновила в районе. Правоохранители установили, что мошенники на основании поддельных документов «переписали» коммунальное имущество в частное общество.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»