Свободный вход в лаунж-зону: на киевском вокзале заработали бонусы для пассажиров
На киевском вокзале заработали бонусы для пассажиров. Фото: прессслужба Укрзализныци
Теперь пассажиры вагонов «люкс» и первого класса поездов Интерсити+ могут бесплатно попасть в лаунж-зону и получить завтрак с кофе.
Новые правила начнут действовать уже с завтрашнего дня, 3 февраля. Акция продлится до 3 марта включительно и будет распространяться на пассажиров, путешествующих вагонами класса «люкс» или первым классом Интерсити. Воспользоваться бонусом можно в день отправления поезда.
В Укрзализныце отметили, что в стоимость пребывания включен кофе или чай, а также завтраковый бокс от DO& CO Kyiv или сэндвич и мини-десерт на выбор.
«Бесплатный доступ предоставляется один раз по одному билету одному пассажиру. Срок отдыха в специальной зоне — один час», — рассказывают в Укрзалізниці.
Напомним, что полностью обновлена зона отдыха для пассажиров, появилась недавно. Круглосуточный лаунж расположен на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади с восточной стороны (слева от центрального входа). Пространство обустроили для удобства ожидающих пассажиров. рейс. Здесь можно подключиться к скоростному интернету, подзарядить гаджетов, выпить кофе или перекусить.
В распоряжении гостей лаунжа есть коворкинг-зона и переговорная комната, просторная зона отдыха и бар-зона с кофе Idealist, душевые комнаты, а также гладильная.
Важно, что пространство приспособлено для маломобильных групп и имеет инклюзивную туалет. Кроме этого, лаунж специально адаптирован для пассажиров с детьми: здесь обустроили большую детскую комнату с мягкой игровой поверхностью, гендерно нейтральной уборной с повивальным столиком и детское меню от Do& Co Kyiv.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»