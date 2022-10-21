Связь с неандертальцами и разумное лекарство. Кому и за что присуждена Нобелевская премия — 2022?
Стали известны имена всех лауреатов Нобелевской премии. Кроме золотой медали с портретом Альфреда Нобеля каждый получит примерно 1,1 миллиона долларов. Кто эти люди?
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ГЕНОМ НЕАНДЕРТАЛЬЦА
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Премию по физиологии и медицине получил профессор Института эволюционной антропологии Макса Планка (ФРГ) 67-летний Сванте Паабо.
“Он исследовал последовательность генома неандертальца, — объясняет профессор Виктор Досенко, патофизиолог, генетик, заведующий отделом Института физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины. — Этот вид человека населял Землю почти на 200 тысяч лет раньше современных людей (Homo sapiens). Впоследствии они начали вступать в половые контакты с неандертальцами, происходил обмен генетической информацией.
В практическом смысле исследование Паабе объясняет, как гены неандертальцев продолжают влиять на современного человека. например, на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции. Такие, как, скажем, возбудитель наковы. Речь идет об определенных вариантах генов, которые увеличивают вероятность развития тяжелого течения коронавируса (что связано со слишком бурным ответом иммунной системы). В то же время, как выяснилось благодаря исследованиям Паабо, от неандертальцев современному человеку достались и другие варианты генов, уменьшающие риск тяжелого течения коронавирусной болезни. Дальнейшие исследования, следует надеяться, помогут ученым изобрести возможность блокировать или активизировать определенные ферменты, ответственные за реакцию иммунной системы на вирусы. А соответственно – — найти новые методы лечения сковороды.
Поэтому косвенно открытие биолога, эволюционного генетика Сванте Паабе посодействовало развитию медицинской науки. В глубоком же смысле его фундаментальное исследование важно для понимания наших корней, нашего происхождения и еще раз подтверждает правильность теории эволюции.
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американские ученые Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за развитие методов клик-химии. Клик-реакции обеспечивают быстрое и надежное получение сложных химических веществ путем соединения между собой отдельных молекулярных фрагментов, — говорит Роман Лесик, доктор фармацевтических наук, завкафедрой Национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. — Этот подход задуман как подражание природе, в которой химические процессы происходят по схожему принципу, напоминая детский конструктор…
Клик-реакции позволяют объединить сложные природные молекулы с “малыми синтетическими молекулами” в одной структуре, а это путь и к “умному лекарству”. Такие открытия дают надежду на создание новых молекул лекарственных средств, максимально эффективно достигающих места своего действия, что, без сомнения, приведет к существенному прогрессу в фармакотерапии наиболее сложных болезней.
ЗА ЗАЩИТУ ПРАВ И СВОБОД
Наибольшее внимание в этом году было приковано к Нобелевской премии мира. Ее присудили одному человеку и двум организациям: украинскому Центру гражданских свобод, российскому “Мемориалу” и руководителю белорусского центра “Весна” Алесю Билатскому.
“Считаю заслуженной и отличие украинского Центра гражданских свобод, чье рождение, рост, развитие на протяжении пятнадцати лет происходили у меня на глазах, — говорит Евгений Захаров, председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, — и Алеся Билацки, и “Мемориала”.
60-летний белорусский правозащитник сидит за решеткой уже второй раз, это бесстрашный борец с режимом Лукашенко. “Мемориал” — неутомимые борцы с диктаторскими режимами, исследующие и разоблачающие политические репрессии в бывшем СССР и России. В настоящее время их деятельность запрещена московскими судами.
Эти правозащитники в дальнейшем сознательно подвергаются уголовным преследованиям, устраивая антивоенные и антикремлевские пикеты (например, с плакатами “Россия — победившая страна фашизма), выступая с бескомпромиссными антипутинскими заявлениями и этим подставляя себя под удар играть”.
КТО ЧТО?
читайте также: Российские зеки, завербованные Кремлем на войну, бегут с позиций с оружием Кроме того, в этом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Алан Аспе (Франция), Джон Клаузер (США), Антон Цайлин. Их отметили “за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство квантовой информационной науки”.
А вот среди писателей отметили француженку Анни Эрно. Как отмечается в обосновании, за “мужество и клиническую точность, с которыми она раскрывает истоки, разрывы и коллективные ограничения личных воспоминаний”. Книги литераторши, уже получившие множество премий, были экранизированы, посвящены событиям ее биографии: отношениям с отцом, смерти матери, бурным романам и болезни Альцгеймера.
В этом году лауреатами стали и три американских экономиста: Бен Бернанке, Дуглас Дуглас и Филипп Девбег, исследования которых помогли преодолеть глобальный финансовый кризис 2008 года и избегать подобных ситуаций в будущем.