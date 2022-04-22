Святослав Вакарчук записал песню, посвященную защитникам Мариуполя
Разрушенный оккупантами Мариуполь. Фото: Мстислава Чернова
Украинская рок-группа «Океан Эльзы» презентовала мощную песню, посвященную героическим защитникам Мариуполя.
Запись группа сделала на репетиции 21 апреля. А сегодня, 22 апреля, мощная песня под названием «Город Марии» появилась на официальном YouTube-канале группы «Океан Эльзы».
«Нет корабль, ни пушки, не разобьют мою мечту,< /p>
Веру никогда не предаст сердце мое.
Будет до века стоять праведный город Марии,
Пока над гордым Азовом солнце встает»,— поет фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук.
Раньше легенда мирового бокса Владимир Кличко обратился к мировому сообществу с призывом немедленно усилить давление на режим и режим Путина, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и украинских защитников.
люди, которых держат в заложниках, умирают от голода и холода в подвалах. Когда жителей вывозят в фильтрационные лагеря на территорию агрессора»,— заявил Владимир Кличко.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»