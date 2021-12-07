Святая Екатерина: история лютеранской кирхи в Киеве
Фото: Ольга Косова
Сегодня, 7 декабря, отмечают День Святой Екатерины. До этой даты рассказываем о единственной в Киеве лютеранской кирхе, которую назвали в честь этой Святой. Она расположена на Липках, на улице Лютеранской, 22.
Предшественницу этой кирхи возвели в 1794–1795 годах на Подоле — именно здесь преимущественно селились немцы-переселенцы. Она была небольшой, прямоугольной, деревянной и простояла недолго. Во время масштабного Подольского пожара 1811 года здание сгорело и на прежнем месте уже не восстанавливалось.
Икона Святой Екатерины.
Помещение церкви лютеране вернули себе только в 1998 году, а в 2000-м, после полной реконструкции, церковь Святой Екатерины стала полноценно действующим храмом с новым органом и звонами.
В 2007 году свой 240-летний юбилей. В 2014 году кирху посетил президент Германии Иоаким Гаук, прибывший в Киев на инаугурацию Петра Порошенко. Церковь продолжала работать до нескольких месяцев весеннего локдауна 2020 года, когда помещение закрыли согласно карантинным ограничениям.