Святая Екатерина: история лютеранской кирхи в Киеве

magictr | 07.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Святая Екатерина: история лютеранской ;Киеве

Фото: Ольга Косова

Сегодня, 7 декабря, отмечают День Святой Екатерины. До этой даты рассказываем о единственной в Киеве лютеранской кирхе, которую назвали в честь этой Святой. Она расположена на Липках, на улице Лютеранской, 22.

Предшественницу этой кирхи возвели в 1794–1795 годах на Подоле — именно здесь преимущественно селились немцы-переселенцы. Она была небольшой, прямоугольной, деревянной и простояла недолго. Во время масштабного Подольского пожара 1811 года здание сгорело и на прежнем месте уже не восстанавливалось.

Святая Екатерина: история лютеранской коры& /></p> <p>Церковь заложили в 1855-м и возводили два года.</p> <p>Новую лютеранскую церковь заложили только в 1855 году на «Немецкой горе» — в те времена так назвали район Липки. Каменный лютеранский храм построил петербургский архитектор Иван Штром. Он был лютеранином по вере, а еще — проектировщиком Владимирского собора в Киеве.</p> <p>Соавтором Штрома стал Павел Шлейфер — член лютеранской общины города, который присоединился к работе на общественных началах. Кроме здания, он также разработал проект ее интерьера. unbspkiyevi-128df24.jpg» alt=»Святая Екатерина: история лютеранской кирхи в Киеве» /></p> <p>Павел Шлейфер разработал проект интерьера.</p> <p>Церковь «выросла» на каменном фундаменте бывшего деревянного храма лютеран. Историки того времени одобрительно отзывались по поводу ее внешнего вида, отмечали ее изящество и особую светлость внутри. С этого времени улицу, на которой расположилась кирха, стали называть Лютеранской.</p> <p>При советской власти в 1937 году лютеранские пастеры были арестованы, общину распустили, а Екатерининскую церковь закрыли. Вскоре в ней разместился клуб воинственных атеистов, затем склад.</p> <p>В 1970-х здесь разместили дирекцию Музея народной архитектуры и быта Украины. За эти годы интерьеры кирхи полностью изменились, также был потерян орган, изготовленный в середине XIX века в немецком Кельне.</p> <p><img class=

Икона Святой Екатерины.

Помещение церкви лютеране вернули себе только в 1998 году, а в 2000-м, после полной реконструкции, церковь Святой Екатерины стала полноценно действующим храмом с новым органом и звонами.

В 2007 году свой 240-летний юбилей. В 2014 году кирху посетил президент Германии Иоаким Гаук, прибывший в Киев на инаугурацию Петра Порошенко. Церковь продолжала работать до нескольких месяцев весеннего локдауна 2020 года, когда помещение закрыли согласно карантинным ограничениям.

Святая Екатерина: история лютеранской коры& /></p> <p>Кирха была закрыта во время локдауна в 2020 году.</p> <p>Сейчас кирха открыта и каждое воскресенье в 10:00 здесь проходят богослужения. Посетителей просят одевать защитную маску в церкви, соблюдать социальную дистанцию, а также иметь с собой сертификат о вакцинации, выздоровлении или негативном тесте.</p> <p>Также в помещении кирхи проходят органные концерты. Так, недавно здесь начался цикл музыкальных вечеров, в которых принимают участие ведущие коллективы Национального дома органной и камерной музыки. svjata-katerina-istorija-ljuteranskoyi-kirhi-unbspkiyevi-dc7b62a.jpg» alt=»Святая Екатерина: история лютеранской кирхи в Киеве» /></p> <p>Во дворе кирхи стоит скульптура ангела. Святой Екатерины — покровительницы любви и брака — названо еще одно сооружение в Киеве. Это греческий монастырь на Подоле.</p> <p><strong>Ольга КОСОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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