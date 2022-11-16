Свекла в рационе. Чем именно полезен этот корнеплод?
Овощ содержит микроэлементы, стимулирующие кроветворение и нормализующие обмен веществ.
Борщ, салат из свеклы или свекольная икра? Какое бы блюдо вы не выбрали, оно будет полезно, ведь свекла — ценный для нашего здоровья овощ.
— Свекла богата бором, железом и марганцем, — говорит Елена Решетник, семейный врач. — Именно эти микроэлементы активизируют кроветворение и хорошо регулируют обмен веществ. В корнеплоде содержится и незаменимый для здоровья глаз каротин, который, кстати, хорошо сохраняется даже после термической обработки.
Блюда со свеклой желательно употреблять людям с низким гемоглобином, ослабленным инфекционными заболеваниями. При запорах свеклу лучше потреблять вареной или запеченной, перед едой, с добавлением масла или сметаны.
Свекла очень полезна и при гипертонии: вещества, содержащиеся в этом корнеплоде, способствуют укреплению стенок капилляров. Людям с повышенным давлением полезно пить свекольный сок. только не концентрированный, а разбавленный пополам кипяченой водой, по полстакана в день.
— А кому потреблять свеклу не стоит?
● О. Решетник:
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— В этом корнеплоде много сахара, поэтому свеклу умеренно следует потреблять больным сахарным диабетом (гликемический индекс 30 ГИ в 100 граммах).
— Правда ли, что на зиму свеклу можно засаливать, как белокочанную капусту?
— Да, — говорит Любовь Скалецкая, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. — В процессе ферментации корнеплоды приобретают оригинальный вкус квашенины, ничем не уступающие традиционной квашеной капусте, огурцам или помидорам. Вот очень простой рецепт: почищенные корнеплоды сложить в большую стеклянную банку (или эмалированную кастрюлю). Большую свеклу можно порезать, маленькую кладите целиком. Добавьте свежие или сухие листья сельдерея, сухие листья смородины и корни хрена. Залейте двухпроцентным раствором соли и воды (20 г соли на литр воды). Вода должна полностью покрыть овощи. Добавьте специи и пряности — перец разных видов, зелень, тмин, семена укропа, лавровый лист и т.п., накройте полотенцем и оставьте “созревать”, пока рассол начнется пениться.
Свекла идеально просаливается при температуре 18 градусов по Цельсию в течение двух недель, затем его нужно разложить по меньшим банкам, закрыть покрышками и поставить в прохладное место (на нижнюю полку холодильника или в погреб). Из квашеной свеклы можно делать салаты или добавлять ее в борщ.