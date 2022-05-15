«Стыдно жить в Украине и не владеть украинским языком». Внутренние переселенцы во Львове посещают соловьиные курсы.
Они говорят: не хотят иметь ничего общего с оккупантом.
Слушатели приходят сюда вместе с родными или друзьями. Фото автора A A+ A++
“Я в первый раз видел цветущую магнолию. Она была белая и розовая”, — говорит один из слушателей языковых курсов во Львове, а затем повторяет фразу, учитывая исправление преподавателя. “Мы были в парке, там были лебеди. Ой, лебеди”, — тщательно исправляет свои ошибки другая слушательница.
…В помещении Медиатеки дважды в неделю проводят “Бесплатные курсы по украинскому языку” от ОО “Украинский мир” на основе образовательной платформы “Е-язык”. “Слушателями в основном являются вынужденные переселенцы — как с Востока, так и из Центра Украины”, — объясняет Мария Цымбалюк, координатор проекта во Львове.
У слушателей — разный уровень знаний. Одни стремятся усовершенствовать свой украинский, но есть и немало тех, кто делает только первые шаги в изучении языка. Преподаватель Ольга Кудлик предлагает поработать над лексиконом. Тема — кулинария. Она называет продукты или блюда на русском, слушатели же должны их перевести на украинский. Причем преподавательница просит всех вместе повторять украинские слова, которые многим даются сразу. В частности, такие, как сырник, блинчик, мука, дрожжи…
Следующую часть занятия преподаватель Константин Билык посвящает разговорным навыкам, предлагая рассказать о том, как каждый проводит досуг. Одна слушательница радостно делится, что сегодня сбудется ее мечта — она впервые посетит оперный театр. Другая, тщательно подбирая каждое слово, говорит, что посетила могилу “Ивана Франко”. “Франка, — исправляет господин Константин, — ведь в украинском языке мужские фамилии следует отменять”.
Следующая тема для разговора — о том, кем слушатели мечтали стать в детстве и кем стали. “У меня планов было много: мечтал быть космонавтом, геологом, картографом, юристом, а стал географом”, — делится Юрий. Он приехал во Львов с семьей в начале марта из Харькова эвакуационным поездом. Говорит, что в родном городе общался на русском, но с началом войны решил, что должен досконально выучить украинский.
Занятие продолжается. “Я хотела быть заведующей магазином, потому что моя мама работала кассиршей. Еще хотела стать адвокатом, как папа, — с улыбкой вспоминает 55-летняя Анна из Харькова. — Но выучилась на инженера-технолога питания. А стала… заведующей магазином. После этих слов все громко засмеялись. На курсах царит по-настоящему дружеская атмосфера.
Учиться в клубе можно как онлайн, так и во время встреч.
“А я хочу стать фелинологом, буду изучать кошек”, — удивляет присутствующих 11-летняя Софийка, пришедшая с родителями. И все радостно поддерживают тему о домашних любимцах. “Это мой Амур, — говорит 42-летняя Оксана, демонстрируя фото на телефоне. — Он остался с родителями в Рубежном. Потом она объяснила мне, что родители не захотели покидать дом, а недавно пережили удар по городу фосфорными бомбами… Оксана же выехала во Львов. Она — социальная работница поэтому решила воспользоваться случаем и подучить украинский, который в Рубежном звучит не так и часто.
…В конце занятия все аплодируют, поддерживая друг друга в своих новых свершениях. У меня есть возможность познакомиться со всеми еще ближе.
44-летняя Анна приехала в середине марта из Чернигова вместе с тремя детьми. “Мой муж остался дома волонтериты, — делится женщина, следя, чтобы в языке не было русизма. — Там наконец-то стало спокойно, поэтому планируем вскоре вернуться”.
24-летняя Анна уехала из Луганщины 24 февраля, месяц жила в Киеве, тогда перебралась во Львов. “В городе Кременной, который недавно оккупировали, остались мои мама и бабушка, — говорит. — Там нет света, воды, газа, связи”…
А вот пенсионеры Инна и Сергей убегали во Львов из Харькова. “Наш дом на Салтовке разрушен”, — говорит пани Инна. Во Львов они ехали три дня на автомобиле, забрав с собой двух кошек. Теперь снимают квартиру вместе с двумя другими переселенцами. Женщина вздыхает: “Стыдно не знать украинского, когда ты живешь в Украине. Мы с мужем родом из Белгородской и Ростовской областей…” А господин Сергей добавляет: гордится, что его дети и внуки выросли патриотами Украины, хотя и сожалеет, что из-за нынешних событий они уехали в Польшу.
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