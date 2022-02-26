Студенты создали Telegram-бот для того, чтобы помогать людям во время войны
Через чат-бот украинцы могут просить или оказывать помощь
Украинцы проявляют удивление достойную солидарность в помощи своей армии.< /p>
Однако помощь в это время может быть нужна и гражданским.
Для того, чтобы украинцы могли предложить свой вариант помощи или предоставить ее Студреспублика и другие люди долгой доброй воли создали Telegram-бото Республиканского (Гражданского) штаба солидарности.
Он уже доказал свою эффективность во время пандемии коронавируса.
В частности, можно помогать друг другу:
- делиться любой полезной информацией, направленной на наше совместное выживание ( например, делать и распространять методички, инфографики о первой медицинской помощи, как преодолеть панику и психические срывы);
- когда нужно куда-то добраться (то есть транспортом — кто-то кого-то может куда-то подбросить);
- в поддержке пожилых людей, детей и т.д.;
- врачи/ки— оставляйте свои контакты и, если будет необходима помощь— хоть советом голосом, хоть, возможно, и личной помощью, то они могли бы на вас рассчитывать;
- возможно кому-то необходимо помочь доставить или приобрести пищу;
- в юридической и правозащитной плоскости;
- в любой другой помощи, в частности, и материальной, и, например, графикой, дизайном, репостом.
Жмите: @SolidarnistBot
Звоните, пишите круглосуточно: +38 094 493 34 17.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал бизнес помочь киевлянам продуктами, водой и товарами первой необходимости .Он подчеркнул, что в помощи нуждаются люди, которые находятся в укрытиях, в метро, в больницах. Также, по его словам, нужна помощь нашим защитникам.
Виталий Кличко призвал жителей оставаться дома или в укрытиях. Он также добавил, что метро будет работать как укрытие, а транспортных перевозок осуществлять уже не будет, а с 17:00 до 08:00 будет действовать комендантский час.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»