Студенты создали Telegram-бот для того, чтобы помогать людям во время войны

magictr | 26.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Студенты создали Telegram-бот для того, чтобы помогать людям во время войны

Через чат-бот украинцы могут просить или оказывать помощь

Украинцы проявляют удивление достойную солидарность в помощи своей армии.< /p>

Однако помощь в это время может быть нужна и гражданским.

Для того, чтобы украинцы могли предложить свой вариант помощи или предоставить ее Студреспублика и другие люди долгой доброй воли создали Telegram-бото Республиканского (Гражданского) штаба солидарности.

Он уже доказал свою эффективность во время пандемии коронавируса.

В частности, можно помогать друг другу:

  • делиться любой полезной информацией, направленной на наше совместное выживание ( например, делать и распространять методички, инфографики о первой медицинской помощи, как преодолеть панику и психические срывы);
  • когда нужно куда-то добраться (то есть транспортом — кто-то кого-то может куда-то подбросить);
  • в поддержке пожилых людей, детей и т.д.;
  • врачи/ки— оставляйте свои контакты и, если будет необходима помощь— хоть советом голосом, хоть, возможно, и личной помощью, то они могли бы на вас рассчитывать;
  • возможно кому-то необходимо помочь доставить или приобрести пищу;
  • в юридической и правозащитной плоскости;
  • в любой другой помощи, в частности, и материальной, и, например, графикой, дизайном, репостом.

Жмите: @SolidarnistBot

Звоните, пишите круглосуточно: +38 094 493 34 17.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал бизнес помочь киевлянам продуктами, водой и товарами первой необходимости .Он подчеркнул, что в помощи нуждаются люди, которые находятся в укрытиях, в метро, ​​в больницах. Также, по его словам, нужна помощь нашим защитникам.

Виталий Кличко призвал жителей оставаться дома или в укрытиях. Он также добавил, что метро будет работать как укрытие, а транспортных перевозок осуществлять уже не будет, а с 17:00 до 08:00 будет действовать комендантский час.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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