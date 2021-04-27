Студенты России уйдут на дополнительные каникулы в мае
Замглавы министерства образования и науки России Дмитрий Афанасьев сообщил, что в разработке находится приказ, по которому студенты вузов смогут уйти на дополнительные каникулы. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идёт о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Точная формулировка текста приказа находится на доработке, однако известно, что, скорее всего, это будут дополнительные каникулы.
Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано.
Дмитрий Афанасьев, замглавы министерства образования и науки России
Напомним, 23 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях во время майских праздников.