Студенты разработали устройство, помогающее обнаружить человека под завалами
Это изобретение похоже на брелок. Состоит он только из трех основных элементов: пьезодинамика с генератором, переключателя и держателя для батареек.
Владислав учится на третьем курсе. Маячки составляет вместе с четырьмя студентами своего вуза. На изготовление одного такого устройства ребята тратят не больше десяти минут. Его же себестоимость — 50 гривен.
“Мы протестировали устройство со спасателями ГСЧС, — говорит парень. — Они одобрили, сказали, что он эффективен и действительно может спасти жизнь. Тридцать таких маячков уже передали бесплатно в Николаев и Киев”.
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