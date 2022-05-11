Студенты разработали устройство, помогающее обнаружить человека под завалами

magictr | 11.05.2022 | Социум | Комментариев нет

Это изобретение похоже на брелок. Состоит он только из трех основных элементов: пьезодинамика с генератором, переключателя и держателя для батареек.

Студенты разработали устройство, помогающее найти человека под завалами <>> ><img class=

Владислав учится на третьем курсе. Маячки составляет вместе с четырьмя студентами своего вуза. На изготовление одного такого устройства ребята тратят не больше десяти минут. Его же себестоимость — 50 гривен.

“Мы протестировали устройство со спасателями ГСЧС, — говорит парень. — Они одобрили, сказали, что он эффективен и действительно может спасти жизнь. Тридцать таких маячков уже передали бесплатно в Николаев и Киев”.

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