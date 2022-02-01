Студенты КПИ исследовали крутые спуски и «непроходимые» тротуары в районе университета
Студенты обратили внимание на припаркованные на тротуарах автомобили
Участники молодежного объединения создали карту, где могут быть доступны для маломобильных групп населения.
Студенты КПИ район, очерченный улицами Вадима Гетьмана, Борщаговской, Политехническим переулком и проспектом Победы.
Команда KPI urban squad провела исследование тротуаров в районе КП , которые из них не являются доступными. То есть такими, которыми трудно или невозможно пользоваться маломобильными группами населения. В результате — лестница, бордюры, лужи и МАФы. Все проблемные места нанесены на карту.
На карте указаны все проблемные участки
«Некоторые тротуары нам уже удалось отремонтировать, добавить пандусы, сделать понижение или повышение переходов. Через Общественный бюджет, благодаря вам. Но улица не может быть частично доступна. Она либо доступна, либо нет», — отмечает автор исследования Вадим Сичкарук.
В пешеходных зонах расположены объекты, блокирующие движение людей: рекламные штендеры, бордюры без понижения, МАФы. Также на тротуарах района есть лестница без пандусов. На некоторых улицах тротуары узкие. Например, тротуар на улице Олексы Тихого напротив общежития №10, тротуар на Политехнической возле АТБ. «Тротуары нуждаются в ремонте, защите от заезда авто, обустройстве пандусов. Части улиц необходима реконструкция и увеличение пешеходного пространства», — делают вывод урбанисты из КПИ. Для того, чтобы им было комфортно, столица внедряет принципы безбарьерности в новых общественных пространствах, при строительстве сооружений, переоснащает существующую инфраструктуру.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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