“Стрелял по птичках”. Мужчину, который ранил водителя главы Госархива, задержали
Злоумышленнику готовят подозрение. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Глава Госархива с водителем Фото facebook.com/anatoly.khromov A A + A ++
Событие в четверг, 1 октября, в Киеве ранили водителя председателя Государственной архивной службы Украины. Пуля задела подбородок мужа, но угрозы для его жизни нет. Полиция стрелка уже задержала. По его словам, он не планировал стрелять в людей.
Информация и комментарии Первым об инциденте сообщил председатель Госархива.
“Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24. В это время из соседнего дома у моего водителя, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько ). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет “, & mdash; написал Анатолий Хромов в Facebook.
Глава Госархива уточнил, что ни с чем не связывает этот инцидент. “Я не знаю мотивов человека, стрелявшего. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий”, & mdash; добавил Хромов.
Как сообщила столичная полиция, стрелка задержали через час после ранения водителя. Им оказался местный житель 1989 года рождения.
«Как человек объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичках и случайно попал в прохожего”, & mdash; сообщили в пресс служба Нацполиции Киева.
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Из помещения подозреваемого правоохранители изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на соответствующую экспертизу. Сейчас мужчине готовят подозрение, чтобы потом избрать меру пресечения.
Следователи Соломенский & rsquo; Славянского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. & Nbsp;
Напомним, 22 сентября вблизи села Лесники Киевской области обстреляли авто первого помощника президента Сергея Шефира. В результате стрельбы пострадал водитель автомобиля. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. По словам медиков, угрозы его жизни нет. & Nbsp;
“Его состояние соответствует тяжести ранений, которые он получил. Он продолжает лечение и будет продолжать”, & mdash; рассказал в комментарии “Общественном” главный врач “Феофании” Игорь Семенов.