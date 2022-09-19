Страны Балтии и Польша закрыли въезд для российских туристов
Утром в Литву не пропустили 11 граждан России.
19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу российских граждан с шенгенскими визами.
Детали и комментарии: Запрет на въезд касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает въезжающих в ЕС по семейным и гуманитарным причинам. Кроме того, она не коснется владельцев видов на жительство, дипломатов и водителей коммерческого транспорта. Запрет также не распространяется на транзит граждан России в Калининград. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что вступление в силу запрета на въезд в страны Балтии и Польши россиян с шенгенскими визами «по сути означает, что российские туристы сюда больше не допускаются», сообщает Укринформ со ссылкой на ERR. «Конечно, это вызовет повышение нагрузки на власть Финляндии. Мы хотели бы, чтобы Финляндия присоединилась к нам, но сейчас это не сделано. Это решение необходимо, чтобы защитить общественный порядок», — добавила Каллас. По ее словам, страны ЕС должны использовать все имеющиеся инструменты, чтобы вынудить Россию прекратить эту войну. «Только 30% граждан России имеют загранпаспорта, и они происходят из российской элиты. Это значит, что они также имеют возможность давить на Кремль, чтобы он принял другие решения, если они чувствуют, что эта война влияет на их повседневную жизнь», — сказал он. ; подчеркнула премьер.
Запрет будет работать по меньшей мере до 16 декабря. Но, например, в МВД Литвы предположили, что ограничение будет существовать, пока Россия будет продолжать агрессивную войну. Уже известно, что сегодня утром в Литву не пропустили 11 граждан России, сообщает hromadske.ua.
читайте также: Российские оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС — ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов
Напомним, 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия действовавшего с 2007 года соглашения об упрощении визового режима с РФ. Теперь оформить шенгенскую визу россиянам стало дороже, длиннее и тяжелее. Согласно разъяснениям, опубликованным на сайте Европейской комиссии, сбор за оформление визы для граждан РФ повысился с 35 до 80 евро. Консульские учреждения стран ЕС теперь смогут рассматривать заявления россиян в течение 45 дней, а не 15, как раньше. Также они могут потребовать дополнительные документы. Страны ЕС могут выдавать россиянам только визы для однократных краткосрочных поездок и только для посещения одной конкретной страны, а не всей Шенгенской зоны, отмечает dw.com. На днях Ассоциация туроператоров России сообщила, что 9 стран (Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды) вообще не принимают от российских туристов документы на получение виз.
Кстати, 16 сентября Швейцария остановила упрощенную выдачу виз для граждан РФ. Тайвань же отказался продолжать действие безвизового въезда для владельцев российских паспортов.