Страдают не только курильщики. Чем вредно пассивное курение?
Количество украинцев, ни дня не обходящихся без сигареты, увеличилось.
Опрос Киевского международного института социологии свидетельствует, что в 2022 году по сравнению с 2020 годом процент ежедневных курильщиков в Украине увеличился среди мужчин с 38,0% до 44,4%, среди женщин — с 10,8 до 14,9%. По информации Минздрава, ежегодно 85 тысяч украинцев умирают от болезней, вызванных курением. Страдают из-за этой вредной привычки и люди рядом. Они — пассивные курильщики.
— Для начала хочу развеять миф, бытующий в нашем обществе, о том, что пассивное курение вреднее для человека, чем активное, — говорит Отто Стойко, эксперт общественного здоровья, кандидат медицинских наук. — Если вы стоите с курящим человеком в небольшой комнате, то час вдыхания табачного дыма приносит такой вред, если бы вы выкурили одну сигарету. Сам же курильщик за это время может выкурить более десяти сигарет. Поэтому для курильщика вред значительно и значительно выше.
— Расскажите, чем вреден табачный дым?
— В табачном дыме содержится более 7 тысяч вредных веществ, из них примерно 70 mdash; канцерогенные. Согласно исследованиям, если в семье курит один человек, то у его (ее) партнерши (партнера) на 30 mdash; 40 процентов выше вероятность заболеть сердечно-сосудистыми болезнями. Также пассивное курение провоцирует у взрослых онкологические заболевания легких, трахеи. Кроме того, осложняется состояние здоровья при хронических болезнях.
Дети родителей, которые курят и подвергают своих детей воздействию сигаретного дыма, значительно чаще болеют бронхитами или пневмонией, у здоровых детей появляется кашель или чихание, чаще происходят ушные инфекции. Как уберечь себя от табачного дыма?
— Если рядом с вами на улице кто курит, то отойдите на несколько метров. Учитывайте направление ветра: безопасным считается расстояние, когда вы совсем не чувствуете сигаретного дыма. Читайте также: В оккупированном Мелитополе решисты вербуют украинских детей в «Юнармию», — мер Федоров
— Опасны ли для окружающих электронные сигареты, вейпы и кальян?
— Электронные сигареты и вейпы также вредны, они содержат много вредных веществ, которые попадают в атмосферу во время курения и вредят рядом людям, — рассказывает Виктория Пец, патологоанатомка Львовского областного патологоанатомического бюро. — В частности пропиленгликоль, который при нагревании превращается в пропиленоксид — сильный канцероген, способствующий перерождению здоровых клеток в злокачественные.
По информации ВОЗ, в дыму кальяна есть нитрозамины, формальдегид и бензол, тяжелые металлы, которые могут вызвать онкологические болезни.
КО СЛОВА
С 11 июля в Украине запрещено курение в общественных местах не только сигарет, но и электронных устройств и кальянов. Чтобы обеспечить соблюдение законодательства, в Центре общественного здоровья создали онлайн-платформу — nosmoking.phc.org.ua Здесь можно подать жалобу о нарушениях.