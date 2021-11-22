Столичным зрителям покажут спектакль независимого венгерского театра
Зрители увидят пластическое представление «August» независимого венгерского театра Maladype Színház/Theatre. Фото из открытых источников
В субботу, 27 ноября, в театре «Золотые ворота» состоится второй этап V Международного конгресса «Театр шагает по Европе». Зрителям презентуют пластическое представление «August» независимого венгерского театра Maladype Színház/Theatre, а после просмотра состоится его обсуждение.
Это уникальное событие в карантинных реалиях и важный шаг в формировании и развитии культурной диплом. Пластическое представление «August» независимого венгерского театра Maladype Színház/Theatre создано по мотивам новелл Бруно Шульца. За 4 года она приняла участие в более чем десяти фестивалях в разных странах Европы.
После показа все желающие смогут приобщиться к обсуждению спектакля при участии творческой группы театра «Maladype» и представителей посольства Венгрии в Украине.
Событие будет проходить в рамках #GOLDEN_HUB. Поговорят о международной культурной дипломатии, сотрудничестве муниципальных театров с независимыми, и привлечении киевского зрителя в творчество Бруно Шульца, а также о различных формах выражения его текстов.
19:0 показ спектакля «August»
20:15 — обсуждение спектакля с творческой командой
Вход свободен по предварительной регистрации
Конгресс проходит при поддержке Департамента культуры КГГА и Посольства Венгрии в Украине.
3 20 ноября по 2 декабря поклонники театрального искусства могут просмотреть 12 спектаклей-финалистов IV Всеукраинского театрального фестиваля-премии ИГРА онлайн.
Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»