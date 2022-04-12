Столичным защитникам передали матрасы, а пиротехникам — дрон
Устройство поможет проводить разведку и разминирование местности. Фото: КГГА
Военная администрация продолжает обеспечивать подразделения, задействованные в защите города.
На днях гуманитарный штаб КМВА передал пиротехническим подразделениям службы по чрезвычайным ситуациям — дрон. По словам представителей гумштаба, такое устройство может проводить разведку территории, а благодаря специальному оборудованию поможет в разминировании местности.
Оборонцам доставили матрасы, одеяла и подушки. Фото: КГГА ;— дрон» />
Оборонцам доставили матрасы, одеяла и подушки. Фото: КГГА
Также с помощью международного благотворительного фонда «Содействие развитию медицины» нашим защитникам доставили: матрасы, одеяла и подушки. Все, чтобы улучшить условия подразделений, которые постоянно привлекают к ликвидации последствий обстрелов и обороны столицы.
Операция по обороне Киева была успешной, но о безопасности в столице говорить рано, рассказал глава штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»