Столичный участковый вернул пенсионерке украденный телевизор
24.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Бондаренко оперативно начал поиски злоумышленника и похищенного имущества. Правоохранитель опросил всех возможных свидетелей микрорайона Пирогово и бывших узников, которые возможно узнают по описанию своего «коллегу по цеху». К счастью искать злоумышленника долго не пришлось. Старший участковый в течение нескольких дней установил предполагаемого фигуранта и нашел телевизор потерпевшей у него в доме. .
Фигуранту инкриминируют наказание по статье — кража с проникновением в квартиру. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»