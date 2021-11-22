Столичный водитель «нагонял» на 130 тысяч гривен штрафов: авто отобрали
Автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафплощадку. Фото: патрульная полиция
В Киеве патрульные остановили водителя внедорожника Range Rover, который находился в розыске государственной исполнительной службой за неуплату штрафов.
Камеры фотовидеофиксации превышения скорости зарегистрировали десятки нарушений лихача на общую сумму 130 тысяч гривен. Поскольку водитель игнорировал постановления о штрафах, его внедорожник эвакуировали на штрафплощадку.
Как рассказал, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, свой автомобиль мужчина сможет вернуть только после того, как оплатит все долги и возмещает расходы государственной исполнительной службы. По его словам, полиция и дальше будет выявлять злостных нарушителей, надеющихся избежать наказания.
Видео эвакуации авто нарушителя
Напомним, что в Киеве, как и во всех населенных пунктах, разрешается ездить со скоростью не более 50 км/ч. Нарушением скоростного режима считается — 50+20+3 км/ч =73 км/ч (где 3 км/ч — это специально заложенная погрешность в работе прибора). То есть водителю, который проехал мимо камеры фотовидеофиксации со скоростью 73 км/ч, придет «письмо счастья».
Впрочем, согласно решению КГГА с 1 апреля до 1 ноября, на семи улицах Киева (например на проспект в сторону Борисполя) разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч. То есть превышением скорости на таких дорогах считается 80+20+3 км/ч = 103 км/ч.
Но сегодня «скоростные» участки столичных дорог переведены в зимний режим. С киевских улиц демонтировали 90 дорожных знаков, позволявших движение со скоростью до 80 км в час.
Также напомним, что за пределами населенных пунктов разрешается ехать со скоростью не более 90 км/м/полосой — не более 110 км/час, на автомагистралях — не более 130 км/час. Штрафы за превышение скорости поступают владельцу транспортного средства независимо от того, кто был за рулем во время нарушения.
За превышение скорости более чем на 20 км/ч (+3 км/ч на погрешность прибора) штраф 340 грн. За превышение более чем на 50 км/ч (+3 км/ч на погрешность) нарушителю придется отдать уже 1700 грн. Но если оплатить штраф в течение 10 дней с дня вступления в законную силу постановления, можно внести только 50 % от общей суммы, и она будет считаться исполненной. Общий срок оплаты— 30 дней с момента вступления в законную силу постановления. Неуплата штрафа в установленный срок грозит удвоением его суммы и даже описанием имущества.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»