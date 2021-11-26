Столичный туризм выходит из коронавирусного кризиса

magictr | 26.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Столичный туризм выходит из короновирусного кризиса ></p> <p>Киев — город, который привлекает туристов со всего мира. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>В этом году Киев посетило большое количество туристов со всего мира. Как результат — увеличились поступления от этой отрасли в городской бюджет.</p> <p>Туристическая сфера Киева уже приблизилась к допандемическому уровню. Об этом свидетельствуют следующие финансовые показатели. До конца текущего года в планах получить более 70 млн грн поступлений туристического сбора в местный бюджет. В настоящее время уже достигнут показатель в 65 млн грн. В этом году Киев посетило большое количество туристов со всего мира, а больше всего — из Израиля, США, Германии, Турции, Саудовской. Аравии, Индии, Беларуси, Великобритании, Азербайджана и Грузии.</p> <p style=Об этом сообщили на заседании Координационного совета по туризму и имиджевой политике Киевской городской государственной администрации, где презентовали результаты деятельности Управления туризма и продвижений КГГА.

«Сейчас городские власти совместно с туристическими ассоциациями и общественностью на всех уровнях продолжают активно работать над важными направлениями сферы туризма, а именно: деловым, медицинским, гастрономическим, событийным и»историко-культур i>— отметила депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.

В ходе заседания Совета, в частности, обсудили важные вопросы реализации программы адаптации туристических маршрутов к нуждам людей с инвалидностью, а также реорганизации туристического портала города и мобильного приложения.

Недавно депутаты Киеврады утвердили городскую целевую программу развития туризма в Киеве на 2022-2024 годы.

Ею предусмотрели осуществить комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества туристов, улучшение их комфорта пребывания в столице, повышение эффективности управления туристической сферой.

Одним из приоритетов программы является развитие делового туризма. Город готов прилагать все усилия, чтобы столицу посещали бизнесмены со всей Европы.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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