Столичный туризм выходит из коронавирусного кризиса
Об этом сообщили на заседании Координационного совета по туризму и имиджевой политике Киевской городской государственной администрации, где презентовали результаты деятельности Управления туризма и продвижений КГГА.
«Сейчас городские власти совместно с туристическими ассоциациями и общественностью на всех уровнях продолжают активно работать над важными направлениями сферы туризма, а именно: деловым, медицинским, гастрономическим, событийным и»историко-культур i>— отметила депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций Виктория Муха.В ходе заседания Совета, в частности, обсудили важные вопросы реализации программы адаптации туристических маршрутов к нуждам людей с инвалидностью, а также реорганизации туристического портала города и мобильного приложения.
Недавно депутаты Киеврады утвердили городскую целевую программу развития туризма в Киеве на 2022-2024 годы.
Ею предусмотрели осуществить комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества туристов, улучшение их комфорта пребывания в столице, повышение эффективности управления туристической сферой.
Одним из приоритетов программы является развитие делового туризма. Город готов прилагать все усилия, чтобы столицу посещали бизнесмены со всей Европы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»