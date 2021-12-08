Столичный театр на два дня устроил выгодную акцию

magictr | 08.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Столичный театр на два дня устроил выгодную акцию

В Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра второй билет дают бесплатно

8 та 9 декабря в кассе Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра по адресу Броварской проспект, 25 декабря. При приобретении одного билета — второй в подарок.

Билеты предварительно можно забронировать по номеру телефона администратора (044) 517-41-04 или по e-mail'у [email protected] и выкупить в кассе театра.

Касса работает с 10:30 до 19: 30.

Действие акции распространяется на все спектакли декабря, кроме спектаклей «Уехать нельзя остаться», «Все лучшие вещи», «Море… Ночь… Свечи…»

Что показывают в театре в декабре?

Столичный театр на два дня устроил выгодную акцию

Столичный театр на два дни устроил выгодную акцию

Столичный театр на два дня устроил выгодную акцию

Столичный театр на два дня устроил выгодную акцию

Адрес театра: Броварской проспект, 25
Стоимость билетов: 40-750 грн.

Киевский режиссер, директор-художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Стас Жирков получил награду как лучший режиссер на X Международном театральном фестивале COM•MEDIA, который проходил в Литве.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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