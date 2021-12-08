Столичный театр на два дня устроил выгодную акцию
В Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра второй билет дают бесплатно
8 та 9 декабря в кассе Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра по адресу Броварской проспект, 25 декабря. При приобретении одного билета — второй в подарок.
Билеты предварительно можно забронировать по номеру телефона администратора (044) 517-41-04 или по e-mail'у [email protected] и выкупить в кассе театра.
Касса работает с 10:30 до 19: 30.
Действие акции распространяется на все спектакли декабря, кроме спектаклей «Уехать нельзя остаться», «Все лучшие вещи», «Море… Ночь… Свечи…»
Что показывают в театре в декабре?
Адрес театра: Броварской проспект, 25
Стоимость билетов: 40-750 грн.
Киевский режиссер, директор-художественный руководитель Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Стас Жирков получил награду как лучший режиссер на X Международном театральном фестивале COM•MEDIA, который проходил в Литве.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»