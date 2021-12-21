Столичный суд вынес приговор мужчине, который убил гостя на именинах падчерицы
В суде обвиняемый свою вину не признал. Фото из открытых источников
Деснянский райсуд Киева дал 14 лет тюрьмы уроженцу Львова, который устроил смертельную резню во время празднования именин падчерицы.
Кровавое застолье произошло летом 2020 года на проспекте Маяковского на Троещине. Во время празднования именин падчерицы 43-летний отчим поссорился с двумя молодыми людьми, которые пришли поздравить девушку. Слово за слово, началась драка, в ходе которой мужчина ударил ножом в живот одного гостя, и четыре раза — другого. Благодаря свидетелям, вызвавшим скорую помощь, жизнь одного юношу удалось спасти. Другой парень от полученных травм скончался.
Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве и оконченном покушении на умышленное убийство. Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал. Впрочем, суд согласился со всеми доказательствами, приведенными Деснянской окружной прокуратурой и полицией.
Ранее столичные правоохранители задержали двух граждан Грузии, которые ранили ножом двух посетителей ресторана «Gaga» в Святошинском районе, а еще двоих избили.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»