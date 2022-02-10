Столичный суд объявил приговор грабителя из Закарпатья
Столичный суд объявил приговор грабителя из Закарпатья.Фото: Алексей Иванов
За совершенное он проведет за решеткой восемь лет с конфискацией имущества.
Инцидент возник в августе прошлого года. В полицию поступил вызов о том, что на улице Матеюка произошло разбойное нападение на мужчину. По указанному адресу немедленно прибыли следователи и выяснили, что нарушитель напал на мужа на улице, когда тот ждал на скамейке жену, которая возвращалась с работы. В это время к киевлянину подсел неизвестный и приставил к его туловищу пистолет с требованием отдать деньги. Однако потерпевший не растерялся, выхватил оружие и держал злоумышленника. Оперативники задержали нападавшего. Им оказался 32-летний уроженец Закарпатской области, ранее дважды судимый за разбойные нападения. Фигуранту инкриминировали наказание по статье — разбой. За совершенное он проведет всем лет в тюрьме с конфискацией имущества.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»