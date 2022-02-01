Столичный суд избрал таксисту-«клофелинщику» меру пресечения
Во время расследования подозреваемый будет находиться за решеткой. Фото из открытых источников
Два месяца ареста без права внесения залога получил 24-летний таксист из Туркменистана, который опоил психотропами женщину и ограбил.
Такая мера пресечения избрала «клофелинщику» Днепровский райсуд Киева. За разбойное нападение иностранцу грозит от восьми до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Муж работал в одной из служб такси и подвозил пассажирку домой. По дороге заехал на заправку на улице Донской в Соломенском районе, где купил кофе и угостил им женщину. Перед этим добавил в напиток сильнодействующий лекарственный препарат. Пассажирка потеряла сознание, а таксист забрал у нее мобильный телефон, а затем оставил у подъезда многоэтажки без сознания.
Бедношнюю обнаружила соседка и позвонила в «скорую» и полицию. Из-за отравления женщина почти сутки находилась в коме. Правоохранители проработали записи из камер наблюдения «Безопасный город» и через несколько часов задержали разбойника.
«По месту жительства фигуранта следственно-оперативная группа изъяла телефон потерпевшей и таблетки, которые он добавил в напиток. Также сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством»,— рассказал начальник Днепровского управления полиции Михаил Никонов.
По его словам, врачи констатировали у 32-летней женщины острое медикаментозное отравление. В настоящее время она находится под наблюдением медиков. Досудебное расследование продолжается.
Недавно правоохранители задержали еще одного таксиста, который вместе с напарником ограбили женщину посреди улицы. Вырвали из ее рук мобильный телефон и сбежали на машине.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»