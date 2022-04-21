Столичный сквер украсили к Пасхальным праздникам: фото
Сквер на улице Александра Кошица принарядили к праздникам. Фото: Дарницкая РГА
Деревья принарядили и повесили писанки.
Сквер на улице Александра Кошица, что в Дарницком районе, немного принарядился к праздникам.
Сквер на улице Александра Кошица принарядили к праздникам. Фото: Дарницкая РГА
Для декорирования деревьев в районе изготовили 500 писанок. Фото: Дарницкая РГА
Для декорирования деревьев в районе изготовили 500 писанок. Фото: Дарницкая РГА
Все 500 писанок, которые повесили на деревья, были изготовлены бережными руками сотрудников отдела культуры Дарницкой РГА, КП УЗН Дарницкого района, преподавателями и воспитанниками клубов по месту жительства.
Напомним,
Воинов-интернационалистов к Пасхе обустроили тематическую локацию.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»