Столичный сквер украсили к Пасхальным праздникам: фото

magictr | 21.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичный сквер украсили к Пасхальным праздникам: фото

Сквер на улице Александра Кошица принарядили к праздникам. Фото: Дарницкая РГА

Деревья принарядили и повесили писанки.

Сквер на улице Александра Кошица, что в Дарницком районе, немного принарядился к праздникам.

Столичный сквер украсили к Пасхальным праздникам: фотоСтоличный сквер украсили к Пасхальным праздникам : фото

Сквер на улице Александра Кошица принарядили к праздникам. Фото: Дарницкая РГА

Столичный сквер украсили в  Пасхальные праздники: фотоСтоличный сквер украсили к Пасхальным праздникам : фото

Для декорирования деревьев в районе изготовили 500 писанок. Фото: Дарницкая РГА

Столичный сквер украсили к Пасхальным праздникам : фото

Для декорирования деревьев в районе изготовили 500 писанок. Фото: Дарницкая РГА

Все 500 писанок, которые повесили на деревья, были изготовлены бережными руками сотрудников отдела культуры Дарницкой РГА, КП УЗН Дарницкого района, преподавателями и воспитанниками клубов по месту жительства.

Напомним,

Воинов-интернационалистов к Пасхе обустроили тематическую локацию.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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