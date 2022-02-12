Столичный парк украсили ко Дню святого Валентина
В Сирецком парке тематически задекорировали арку. Фото: Сырецкий парк
В Сирецком парке расположена арка, которую традиционно декорируют к праздникам.
Разрисовали тематические украшения дети из творческой студии Мажуга-арт под руководством Юлии Мажуги.
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В Сирецком парке тематически задекорировали арку. Фото: Сырецкий парк
«Мы продолжаем нашу традицию — тематически декорировать Арку к разным праздникам. Надеемся, что в это непростое время, «детский яркий декор» добавит немного положительных эмоций, отметили в Сырецком парке. — В этом году декор имеет еще его символическое значение, ведь, кроме Любви, мы посылаем Украине и каждому посетителю парка ангелов-хранителей».
До Дня Святого Валентина в Шоколадном доме продолжается современный маркет.
< p>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»