Столичный парк украсили ко Дню святого Валентина

magictr | 13.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичный парк украсили к Дню святого Валентина

В Сирецком парке тематически задекорировали арку. Фото: Сырецкий парк

В Сирецком парке расположена арка, которую традиционно декорируют к праздникам.

Разрисовали тематические украшения дети из творческой студии Мажуга-арт под руководством Юлии Мажуги.

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В Сирецком парке тематически задекорировали арку. Фото: Сырецкий парк

«Мы продолжаем нашу традицию — тематически декорировать Арку к разным праздникам. Надеемся, что в это непростое время, «детский яркий декор» добавит немного положительных эмоций, отметили в Сырецком парке. — В этом году декор имеет еще его символическое значение, ведь, кроме Любви, мы посылаем Украине и каждому посетителю парка ангелов-хранителей».

До Дня Святого Валентина в Шоколадном доме продолжается современный маркет.

< p>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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