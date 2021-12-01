Столичный невролог рассказал, когда нужно пить таблетки, а когда от них стоит отказаться
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Врач-невролог Татьяна Тромса
Первого декабря в календаре День невролога. Именно к этим специалистам, пожалуй, после семейных врачей и стоматологов, чаще всего обращаются киевляне.
Неврология как медицинская наука изучает, исследует, проводит лечение и профилактику десятка различных заболеваний таких, как: астенический синдром, заболевания позвоночника (грыжи, протрузии, остеохондроз), нарушения кровообращения головного мозга, а также инсульты и постинсультные расстройства и менее — Паркинсона, рассеянный склероз и другие.
О том, какую боль в теле нельзя игнорировать, ведь она может быть предвестником серьезного недуга и почему необходимое систематическое лечение рассказала врач-невролог консультативной поликлиники Национального института хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова Татьяна Тромса.
—С какими жалобами на здоровье приходят к неврологу киевляне?
— К нам обращаются пациенты после инсультов, с вегетативными нарушениями в виде тревожных и депрессивных состояний, с заболеваниями позвоночника, остеохондрозом. Именно к неврологам прежде всего обращаются люди, испытывающие беспричинную тревогу. А когда видим признаки депрессивного состояния, тогда рекомендуем обратиться к психиатру. Наша задача — выявить болезнь.
—По статистике украинцы чаще всего страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности от инсультов. Как не довести свой организм до этого?
— Первое, что может предотвратить инсульт — коррекция артериального давления. В Украине была разработана программа для семейных врачей и кардиологов по профилактике заболевания. Мы все рекомендуем принимать пациентам препараты не просто для снижения, а для коррекции давления, очень важно его удерживать и не позволять подниматься. Также нужно принимать препараты для разжижения крови. Это два фактора, которые могут предотвратить развитие инсульта на 80%.
— Какой способ профилактики и лечения инсультов по вашему мнению наиболее эффективен?
— Современные методики лечения очень разные. Но, мозг — это время. Чем быстрее пациенты обращаются за помощью, тем эффективнее будут используемые методики. Первые 3,5 часа после инсульта мы можем ввести разжижающие кровь препараты и при ишемическом инсульте и можем добиться снижения неврологического дефицита у пациента. После своевременной помощи пациент не инвалидируется, у него не будет нарушений двигательного аппарата или речи. Но это можно сделать только в первые 3,5 часа после приступа. Дальше — сложнее. На последующих этапах широко используются нейрохирургические методики лечения — удаление тромбов. Однако в Киеве налажена система реагирования на такие вызовы. Бригады скорых знают в какие больницы везти таких пациентов, где им окажутся помощь.
Большое количество инсультов в Украине и потому, что многие люди не выполняют рекомендации медиков, пренебрегают таблетками для поддержания давления. Или же отказываются от них, мол, давление уже стабилизировалось, и можно обходиться без медикаментов. Но это не так. И именно эти перепады давления вызывают такие катастрофы мозг, как инсульт, или ишемический или геморрагический. Главное вовремя сориентироваться и вызвать скорую.
— Что делать, если человек отказывается от реабилитации после инсульта? — Нужно выяснить причину такого отказа. Как правило у пациентов после инсультов, особенно у молодых, возникает депрессия. Они воспринимают инсульт, как приговор и думают, что уже никогда не смогут вернуться к нормальной жизни, поэтому в послеинсультный период показан прием антидепрессантов. Конечно, каждый случай индивидуален, и требует отдельного рассмотрения.
А повлияла ли на возраст пациентов, у которых выявляют инсульт, пандемия коронавируса?
— Мы еще до пандемии били тревогу, что «возраст» инсульта значительно помолодел. Но, несмотря на возраст, нужно помнить, что это лечится, и после реабилитации функции организма восстанавливаются, люди возвращаются к активной рабочей жизни. Реабилитация занимает до полугода, хотя первые три месяца важнейшие. Однако в моей практике был пациент, который смог разговаривать через три года после нападения. При том, что медицинские пособия пишут, что год-полтора это максимальный срок, когда есть шанс на восстановление функций. При этом, это был не молодой пациент, а пожилого возраста. Разное бывает. Есть люди, которые восстанавливались через полгода после запятой.
— Сейчас медики обращают внимание, что через ковод растет количество неврологических проявлений. Следует ли обращать внимание на беспричинную боль в теле?
— Есть такой симптом, что о нем должны знать наши пациенты — это боль в области позвоночника, поясницы, которая может «отдавать» болью в ногу, иногда боль в груди. Поэтому пациенты, идущие к невропатологу, не понимают, почему у них болит спина или позвоночник. Это могут быть колокольчики к инсульту. Поэтому в таких случаях сразу же нужно врачу!
— Коронавирус значительно поднял уровень тревожности людей во всем мире. Каковы ваши рекомендации для того, чтобы киевлянам не довести себя до панических атак?
Адекватно оценивать ситуацию. Есть вирус, да, он тяжелее переносится и дает больше осложнений. Но рекомендации обычны. Их повторяли множество раз, потому что они «работают» — соблюдать масочный режим, избегать толп и обращаться к врачам. Прогулки в парках очень рекомендованы. Движение — это жизнь, это тоже правда. В каких-то профилактических таблетках я не вижу смысла, а наши люди часто любят принимать горстями витамины для укрепления иммунитета. Лишних таблеток не стоит пить, мы ими перегружаем наш кишечно-желудочный тракт.
К слову, тревожные проявления бывают и после вакцинации. Однажды к мне пришла пациентка, которая испытывала непонятные боли во всем теле. Надо сказать, что делать прививки она очень боялась, но это требовали на работе. Я с ней общалась в пятницу, не назначила ей никаких лекарств, а попросила прийти в понедельник. Через два дня она была здорова и чувствовала себя прекрасно, и мы вместе пошутили над ее страхами.
В День невролога стоит вспомнить об особой роли неврологов…
— Именно неврологи констатируют смерть мозга у тяжелых пациентов. Это диагноз смерти человека, который дает возможность проводить пересадку органов. Так один человек может спасти несколько жизней. В такой клинике, как наша, мы каждый день видим десятки людей, нуждающихся в пересадке сердца или почки. Их жизнь зависит от того, как будет развиваться область трансплантологии в Украине. При этом наши специалисты — высочайшего уровня, которые могут делать сверхсложные пересадки и предоставлять шанс полноценной жизни. Поэтому эта тема на которую не нужно бояться говорить, наоборот, в нашей стране необходимо пропагандировать донорство ради спасения других.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»