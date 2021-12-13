Столичный музей представляет выставку социальной сатиры
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Художник Юрий Шаповал на открытии экспозиции. Фото из личного архива художника
До 19 декабря в Музее Киева проходит персональная выставка современного художника Юрия Шаповала «Как дело, так и слева!». В выставочном зале представлены картины художника, созданные на протяжении последних 3 лет.
Ведущая тема художественных серий Юрия Шаповала —становление демократии в Украине и процесс формирования политического сознания. Картины художника посвящены изображению типичных для массовой украинской культуры способов прорабатывать травматические вопросы с помощью юмора.
Основной метод художника — ирония, к которой он обращается, изображая сюжеты из украинской повседневности. Юрий Шаповал работает в жанре социальной сатиры, подчеркивая стереотипы мышления, которые часто приводят к логическим погрешностям и парадоксальным выборам.
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
Серия работ, где художник реактуализировал образ поэта Тараса Шевченко как активного участника протестных событий 2013-2014 годов, принесла художнику популярность и стала международным мемом. По словам искусствоведов, в его творчестве картин считаются моментальной рефлексией на актуальные процессы, происходящие в обществе.
< /p>Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева. выставку социальной сатиры» />
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
< /p>Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
< /p>Фото: Татьяна Асадчева
Новый художественный проект «Как дело, так и слева!» представляет срез актуальных для художника тем, в частности отношение к религии, политической критике и анализ уровня бытовой культуры. Он призывает задуматься о том, как именно мы проживаем становление демократии в Украине и почему процесс формирования политического сознания является таким длинным и противоречивым.
< /p>Над проектом художник работал три года. Фото: Татьяна Асадчева
Необычный выбор названия экспозиции принадлежит команде музея, объясняющей это обращением к типовой массовой шутке. Диалог типа:
—Как дела?
—— Да как! Как дело, так и слева!
Является примером быстрого и простого гега. Впрочем, под ним скрывается нежелание проблематизировать или проанализировать ответ.
«Сюжеты Шаповала типично узнаваемы. В них зафиксирована та самая ирония бытового, под которой скрывают необходимость взять на себя ответственность за поступки и ответы. Это — обращение к тем системам защиты, которые превращают политическую активность наем во избежание травмы от реальности. В понятных примерах Шаповала прослеживается непосредственная связь с культурными кодами, которые трансформируют политическое в сатирическое, и наоборот — сатирическое в политическое», — отмечают кураторы проекта с музеем Истории Киева.
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Творческая встреча с художником. Фото: ЦСМ Музей Киева
Юрий Шаповал родился в 1984 году в Полтаве, где живет и работает сейчас. Художественная карьера художника стремительно развивается с начала 2010-х. Сейчас его работы выставляются не только в известных украинских галереях, но и выходят на международный уровень, успешно участвуя в европейских ярмарках современного искусства.
Выставка «Как дело, так и слева!»
Когда: до 19 декабря, график работы: пн.11:00- 16:00, вт.-вс. 11:00-19:00
Где: ул. Богдана Хмельницкого, 7 (станция метро Театральная)
Стоимость билета: 50 грн
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»< /p>