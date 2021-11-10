Столичный музей представляет персональную выставку Бориса Когана
388
Художник Борис Коган возле Киевской картинной галереи. Фото: Сергей Комиссаров
Киевская картинная галерея представляет персональную выставку «Интерпретации» Бориса Когана. Произведения современного художника экспонируются в музейных залах впервые.
Инициатором выставки стал директор музея, заслуженный работник культуры, художник Юрий Вакуленко< /strong>. Благодаря его инициативе, поклонники живописи увидели 14 великих произведений исторической и философской тематики.
Это своеобразные размышления об истории, традициях и современности, гармонии и расстройстве внутреннего мира . Зная о традиционной живописи, Борис Коган в формате современной пластики демонстрирует личное мировоззрение, размышления о настоящем.
Эти композиции преимущественно посвящены ситуациям диалога: между другом и врагом; женщиной и мужчиной; стариком и ребенком; в конце концов, человеком и ее душой… По словам искусствоведов, картинам художника присущи метафорически-ассоциативное содержание, преимущественно религиозно-философского толка.
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
Большинство работ выполнено в монохромном «эсхатологическом» колорите; им свойствен концентрированный тон, темный, «плавающий» контур.
«Я делаю много эскизов, некоторые завершаю к уровню небольших станковых картин, используя стилистику и цвет для достижения трагического или драматического настроения. Почти все работы последних лет я пытался создавать, соблюдая аскетизм в цвете, сочетая традиционную картину с некоторыми стилистическими средствами предыдущих эпох»,— отмечает Борис Коган.
По его словам, работая над произведениями, художник стремится отозваться на события в стране в ассоциативном, не прямолинейном смысле.
Для работ художнику присуща аскетичность. Фото: Татьяна Асадчева
В своем творчестве художник всегда стремится воплотить собственное мировосприятие и размышления о нашем непростом времени. В картинах художниках представлены как реальные герои всемирной истории или религии, в частности Апостол Петр, Лот с дочерьми, Гомер, Андрей Рублев и Феофан Грек, а также фантастические элементы и мотивы.
Борис Коганродился в 1950 году в Киеве в семье известного художника-пейзажиста Матвея Когана-Шаца. В 1974 году окончил Киевский государственный художественный институт (НАОМА). С 1998 года член Национального союза художников Украины. Произведения художника представлены в коллекциях многих стран мира, в частности: Великобритании, Японии, Израиля, США и других. Выставка проходит в рамках музейных проектов «Современное искусство Украины» и «Исследовательская платформа».
Выставка Бориса Когана «Интерпретации»:
Когда: до 14 ноября; ежедневно с 10:00 — 17:45 (касса до 17:00) выходные — понедельник и четверг;
Где: Национальный музей «Киевская картинная галерея» улица Терещенковская, 9;
Стоимость билета: 40 гривен, льготный 20 гривен. style=»text-align:justify;»>Важно! В связи с введением карантинных ограничений в Киеве, посещение музея возможно только при наличии ковидного сертификата или Прл теста. Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»
/p>