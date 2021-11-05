Столичный музей представляет картины киевских врачей
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Мадонна Владимира Исаенко-искусная реплика картины Рафаэля. Фото: Татьяна Асадчева
В витражном зале Национального Музея медицины проходит выставка «Грани палитры», посвященная творчеству увлекающихся рисованием медиков. Мероприятие проходит в пределах проекта «Из жизни врачей. Искусство».
Для современного общества, образ врача ассоциируется преимущественно со специалистом, оказывающим медицинскую помощь, владеет новейшими методиками лечения и знается на новейшем медицинском оборудовании. Однако врачи могут не только умело держать скальпель, оперировать, консультировать, исследовать, но и быть мастерами кисти. , которая раскрыла бы мастерство врачей, занимающихся искусством»,— отмечают научные сотрудники музея.
Выставка имеет целью показать, что мастерами кисти являются не только профессиональные художники.
< Выставка демонстрирует, что врачи также могут быть мастерами кисти. Фото: Татьяна Асадчева
Основу экспозиции составляют работы 9 современных украинских врачей, а также картины и материалы из архивов музея, посвященных художественному творчеству выдающихся профессоров медицины.
Представлены различные жанры живописи: пейзажи, переносящие зрителей на летние морские побережья или итальянские дворики, натюрморты, изображающие щедрые дары природы, цветочные композиции, картину украинки в танцы, символизирующей непокорность Украины, Мадонник полотне, которые очаровывают своим изяществом и множество интересных частей. -c4fcc1b.jpg» alt=»Столичный музей представляет картины киевских врачей» />
Одним из наиболее известных врачей-художников является профессор, доктор медицинских наук Валентин Цапко — автор более 200 научных работ в области медицины. Все свое свободное время, начиная с 1988 года, профессор посвящает живописи.
В его творческом наследии более 1000 художественных работ, которые неоднократно экспонировались в разных городах Украины и за границей. В 1999 году, Указом Президента Украины Валентин Цапко отмечен почетным званием «Заслуженный мастер народного творчества Украины». muzej-predstavljaye-kartini-kiyivskih-likariv-1dc11b5.jpg» alt=»Столичный музей представляет картины киевских врачей» />
Большое влияние на творчество врача скорой помощи Юрия Отрошенко(1937–2012) имели выдающиеся украинские художники Николай Пимоненко и Александр Мурашко. По словам искусствоведов, автору мастерски удалось передать украинский колорит в своей работе «Праздничное гадание». Кроме живописи, в свободное от работы время Юрий Отрошенко писал стихи и сочинял музыку . Его произведения собраны в поэтическом сборнике «Пьесы и переводы пеной поэзии», который увидел свет в 2012 году, к сожалению, уже после смерти автора…
Картины Владислава Безрукова. Фото: Татьяна Асадчева
У щедрого художественного дарования доктор медицинских наук и известный профессор геронтологии Владислав Безруков— директор Института геронтологии имени Дмитрия Чеботарева НАМН Украины. Его научное наследие составляет более 600 научных работ и 27 монографий.
Как и много коллег, свое свободное время он отдает творчеству. Как художник он работает в разных техниках: масло, акварель, пастель, карандаш, тушь, акрил. Его работы хранятся в частных коллекциях многих государств мира. В 2004-2005, 2008, 2020 увидели свет три альбома его художественных работ. . Некоторые его произведения исполнялись симфоническим оркестром «Киев-классик» под руководством известного дирижера Германа Макаренко.
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Свою любовь к природе и цветам воплощает в работах Ирина Боброва (Зелинская) — врач по инфекционным болезням.
По словам научной сотрудницы музея Инны Омельчук, высокие художественные оценки ее творчества получила картина «Мои ирисы» — представлена в экспозиции. Специалисты отмечают изощренное мастерство других ее работ. jpg» alt=»Столичный музей представляет картины киевских врачей» />
Тема цветов продолжается в работах Ирины Ивашковской, которая работает врачом-стоматологом и несколько лет увлекается живописью. На занятие творчеством ее вдохновило посещение в Музее Клода Моне во Франции. Особое внимание зрителей привлекает ее работа «Маки. Летнее чудо», влекущее яркостью цветов.
Оригинальные художественные произведения представил заведующий кафедрой хирургии стоматологического факультета НМУ имени Александра Богомольца.заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Николай Тутченко.
Николай Тутченко «Сочувствие» Фото: Татьяна Асадчева
Известный в сфере медицины как ученый и блестящий хирург, он более 30 лет посвятил рисованию под руководством современных украинских художников Вячеслава Васяновича и Николая Кононенко.
По словам Инны Омель , творческое творчество Николая Тутченко стало настоящим открытием для его коллег и студентов, посещающих экспозицию.
Работы Оксаны Придатко. Фото: Татьяна Асадчева
Яркие и положительные пейзажи представила врач-психотерапевт Оксана Придатко.
Инны Смирновой, которая является врачом патологоанатомом. Кроме творчества, еще одним важным аспектом ее деятельности является опека и защита животных. Благодаря ее инициативе многие пушистики нашли себе заботливых хозяев…
< /p>Вышивка врача-паталогоанатома Инны Смирновой. Фото: Татьяна Асадчева
Посетив экспозицию, невозможно обойти вниманием работы доцента кафедры хирургии сердца и магистральных сосудов Национального университета здравоохранения имени П.Л.Шупика Минздрава Украины Владимира Исаенко . Его реплики знаменитых картин гениальных мастеров эпохи Возрождения: Леонардо да Венчи, Рафаэля Санти, завораживают зрителей с первого взгляда. Детали «Дамы с горностаем» и «Мадонны» » можно разглядывать нескончаемо. А его копия иконы «Мадонна в Гроте» хранится в Римско-католической семинарии в Ворзеле. В экспозиции представлены также портреты семьи и коллег Владимира Исаенко, которые они предоставили специально для этого художественного проекта.
«Мадонна в гроте» украшает стены семинарии в Ворзеле. Фото: Татьяна Асадчева
< /p>«Дама с горностаем». Фото: Татьяна Асадчева
«Наиболее впечатляющим в этой экспозиции является не только многогранность и всестороннее дарование этих мастеров. Осознание того, что эти работы созданы не профессиональными художниками, а врачами придает этой экспозиции особое внимание и привлекательность»,— делится своими впечатлениями от экспозиции режиссер и актер Сергей Эненберг.
Выставка « Грани палитры»
Когда: до 20 ноября
Где: улица Богдана Хмельницкого, 37 (станция метро «Университет» или «Золотые» ворота»)
Стоимость билета: 20 гривен.
Выставочный показ проходит с соблюдением всех карантинных требований.
Вход в музей для взрослых только при наличии Соvid-сертификата.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»
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