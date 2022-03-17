Столичный музей получит от британских коллег коллекцию украинских древностей
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Британский музей в Лондоне. Фото из открытых источников
Национальный музей истории Украины сообщает приятные новости из Великобритании.
Как отмечается на сайте заведения, новое письмо поддержки от Британского музея в Лондоне получило генеральное директор музея Федор Андрощук. Его автор, археолог и куратор Джон Симпсон выразил свою поддержку музейному сектору нашей страны и работникам этой сферы.
В будущем коллеги планируют передать в Национальный музей Истории Украины артефакты из Украины, конфискованные британскими пограничниками прошлого года. Речь идет, о небольшой пакет раннесредневековых подвесок и других предметов, незаконно отправленных из Украины.
«Сейчас мы храним его здесь, и когда придет время, передадим его в ваш музей. Это станет маленьким символом восстановления, которое ждет впереди. Будем надеяться, что этот момент придет как можно скорее»,— написал в письме Джон Симпсон.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»