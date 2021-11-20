Столичный музей назвал лучшие в Украине туалетные комнаты
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19 ноября отмечается Всемирный день туалета. По случаю праздника, в Конференц-зале Башни №5 состоялась IV ежегодная церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса «Лучшая туалетная комната Best WC 2021».
Несколько об победителей расположены в столице. В частности, модульные, туалеты в медицинских учреждениях, парках и ТРЦ. Организаторами и инициаторами конкурса являются основатели Музея истории туалета Николай и Марина Богданенко . По их словам, конкурс Best WC побуждает всех соблюдать и требовать высоких стандартов санитарных услуг, непосредственно влияющих на здоровье и достоинство человека, а также свидетельствуют об экономическом развитии страны и гендерном равенстве.
Конкурс на лучшую туалетную комнату проводится в четвертый раз. Фото: Музей истории туалета
Целью конкурса является также привлечение внимания общества к мировым проблемам санитарии и показать хорошие примеры отношения к туалетным комнатам и к личной гигиене в Украине.
«Лучшая туалетная комната Best WC» выбирали в течение года из 536 участников из 16 областей Украины. Все они представили на конкурсе свои туалетные комнаты и прошли неожиданные проверки от волонтеров проекта.
Среди лауреатов конкурса: Днепропетровский театр оперы и балета, Национальный музей имени Дмитрия Яворницкого (г. Днепр), Государственный университет телекоммуникаций, ТРЦ «Lavina Mall», Центр первичной МДС №3 Святошинского района города Киева, модульный туалет от «Сервис Столица Инновейнш» возле метро «Контрактовая площадь», общественный туалет парка «Совки», Арткафе «Золотые Ворота» и другие.
«Все победители конкурса ценят туалеты в том смысле, которое вкладывает в эти слова мировое сообщество. И мы рады, что каждый год нам удается найти все больше удивительных историй, связанных с улучшением санитарных условий и требований в Украине»,— отмечаетсоучредительница Музея Марина Богданенко. i>
По словам профессора, на создание необычного предмета его вдохновило путешествие с родиной в местность, где домиках для туристов не было комфортабельной туалеты, поэтому он смастерил туалет с помощью ведра и лыж, которые помогали не только держать равновесие, но и удерживать равновесие, но удерживать равновесие, но человека. лучшие в Украине туалетные комнаты» />
Мартин Рендел презентует свое изобретение. Фото: Музей истории туалета
Мартин Рендел изучал промышленный дизайн в Дармштадтском университете прикладных наук (Германия), и коммуникационный дизайн в Art Center College в Ла Тур-де-Пейльц (Швейцария). Во время учебы работал в дизайн-студиях Альдо Чибича (Милан), Маттео Туна (Милан) и Дитера Зигера (Замок Харкоттен, Сассенберг).
Наиболее известное изобретение— косой туалет, вызвал большой интерес средств массовой информации после того, как фотограф Карстен Тилкер распространил фотографии через Associated Press. Телеведущий Роджер Уиллемсен впоследствии пригласил Рэндела на свое ток-шоу «0137», а Sueddeutsche Zeitung назвал работу «культурной революцией».