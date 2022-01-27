Столичный музей демонстрирует картину, вывезенную из Украины во время войны: где увидеть
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Картина Михаила Панина, представленная в Музее Тараса Шевченко. Фото: Татьяна Асадчева
В Национальном музее имени Тараса Шевченко начинается выставочный проект «США — Украина. История одной картины. Реституция. Исследование. Реставрация», посвященный завершению реставрации картины «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».
Картина имеет важное историческое и художественное значение для исследования исторического жанра в украинской живописи первой половины XX век.
Ее создал в 1911 году Михаил Панин — ученик выдающегося живописца Ильи Репина. Это была дипломная работа молодого художника. В ней он воспроизвел исторические события февраля 1565 года — выезд московского царя Ивана IV Грозного перед опричниками. По словам искусствоведов, в этой картине чувствуется влияние идей известного наставника. История этого полотна довольно запутана и сложна, некоторые обстоятельства исчезновения остаются малоизвестными и до настоящего времени. В 1913 году «Выезд Ивана Грозного» подарили вновь художественному музею Екатеринослава (город Днепр), где она хранилась до начала Второй Мировой войны. Во время оккупации ее вместе с другими музейными ценностями вывезли в Германию.
Картину удалось вернуть благодаря кропотливому труду институтов США и Украины. Фото: из архива Посольства США
По словам сотрудников музея в Днепре, в архивах музея хранится расписка «пунктуального» немецкого офицера, по фамилии Тац, изъявший полотно и еще семь предметов искусства из фонда музея 17 июля 1942 года. Дальнейшая судьба этих художественных произведений была неизвестна, и музейщики считали их потерянными навсегда… След картины нашелся за океаном. Имя владельца, эмигрировавшего в США из Швейцарии в 1946 году, остается неизвестным. С 1962 года она хранилась в частном доме супругов Трейси в Коннектикуте, пока в 2017 году хозяева решили выставить произведение на аукцион.
Супруги Дэвид и Габриэла Трейси-американские владельцы картины. Фото: Музей Тараса Шевченко
Сотрудники аукционного дома связались с украинскими коллегами, и те документально подтвердили, что картина принадлежала Днепровскому музею. Упорная работа по возвращению произведения длилась два года. С обеих сторон были привлечены многие различные организации, даже Федеральное бюро расследований США. Узнав об истории картины, услышав ходатайство музейщиков, супругов Габриэла и Дэвид Трейси, которые уже имеют почтенный возраст, решили передать произведение в подарок украинскому народу.
Реституция картины стала важным этапом в сфере сотрудничества Украины и США по возвращению исчезнувших во времена Второй мировой войны культурных ценностей.
В январе 2020 года полотно было презентовано на выставке «Спецгруз!» в Национальном культурно-художественном и музыкальном комплексе «Художественный арсенал» в Киеве. . По словам экспертов, полотно было в критическом состоянии: структура хрупкая, пересушенная, пятна, дорисовки…
За два года реставраторы провели огромную кропотливую работу по восстановлению произведения искусства:
“В результате проведения комплекса консервационно-реставрационных мероприятий, удалось восстановить связь между основой, почвой и красочным слоем, устранить деформации основы, что способствовало раскрытию авторской фактуры и колористики.»,— отмечают эксперты из Национального научно-исследовательского реставрационного института, занимавшиеся восстановлением произведения на протяжении последних лет.
Украинским специалистам-реставраторам удалось восстановить первоначальный вид полотна. Фото: Музей Тараса Шевченко
Детальную информацию о результатах исследования и реставрации картины можно узнать на информационных стендах музея.
«Тайный выезд Ивана Грозного…» смогут увидеть все желающие, посетив выставочный зал Национального музея имени Тараса Шевченко. После завершения экспозиции, картина вернется в Днепровский Художественный музей.
Когда: до 20 марта, график работы музея: вторник-воскресенье: 10:00 — 17:30; понедельник: — выходной.
Где: бульвар Т. Шевченко, 12
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»