Столичный книжный магазин собирает литературу для людей постарше
Сбор книг будет продолжаться до 28 февраля включительно. Фото: Ольга Косова
За печатные издания, которые принесут посетители, в книжном магазине «Сияние» обещают скидку 10%.
Муниципальный книжный магазин «Сияние книги» приглашает посетителей присоединиться к акции сбора книг. Их передадут людям старшего возраста из Киевского гериатрического пансионата и благотворительного фонда «Дом Милосердия «Вифезда».
Таким образом все желающие могут пополнить библиотеку одного из учреждений, участвующих в акции. Зато посетители книжного магазина получат скидку — 10% на весь чек.
Книжный магазин «Сияние книги» работает ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу: улица Большая Васильковская, 6. До 28 февраля включительно.
Сейчас книжный магазин «Сияние книги» сообщает, что принимает участие в государственной программе «Поддержка». По состоянию на вчера, 2 февраля, украинцы уже потратили 2,3 млрд гривен в рамках этой программы, причем преимущественно на книги.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»