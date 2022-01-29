Столичный художник изобразил двери основных культурных институтов Киева
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Юрий Пикуль реалистически воспроизвел на живописных полотнах входные группы важных культурных институций Украины. Фото автора
Юрий Пикуль реалистично воспроизвел на живописных полотнах входящие группы важных культурных институтов Украины, от Министерства культуры до Художественного арсенала, и обращает внимание зрителя на ощущение отчужденности, которое вызывают у автора эти заведения. художником в 2021 году, можно на выставке «Навстречу отчуждению» в Dymchuk Gallery. dveri-osnovnih-kulturnih-institucij-kiyeva-f8b9308.jpg» alt=»Столичный художник изобразил двери основных культурных институтов Киева» />
«Эта серия, с одной стороны, является живописно-протокольной фиксацией внешнего вида основных культурных и художественных институтов Киева в 2021 году. Я выполнял эти работы как фото на паспорт, и не ставил перед собой никаких задач, кроме как продемонстрировать узнаваемость объекта в нейтральной среде, лишенном эмоций, объема и глубины, – рассказывает художник. — Картины здесь работают как формальное изображение в научных книгах 19-20 веков, наделенных единой функцией — дать наглядное представление об изображаемом объекте.
С другой стороны, из-за этих работ мне хотелось продемонстрировать свое субъективное восприятие избранных институций, свое неотождествление с ними, ощущение взаимного отчуждения и непричастности, закрытости, незаметности, параллельного существования. не пересекается».
Художник Юрий Пикуль. Фото: Dymchuk Gallery
На своих картинах Юрий Пикуль обрисовал внешний вид входных групп как административных институций: Министерство культуры и информационной политики Украины, Департамент культуры КГГА, так и знаковых культурных заведений — Институт проблем современного искусства, Художественный арсенал, Pinchukartcentre, Национальный Все двери закрыты, вокруг нет прохожих, из-за чего возникает чувство пустоты. Также художник сделал инсталляцию, воспроизводящую центральный вход в Национальный художественный музей с лестницей и львами с обеих сторон — для посетителей из-за реконструкции этот вход закрыт.
По признанию художника, на его восприятие повлиял карантинный год и собственное положение дел. Когда заведения то открывались, вот закрывались. Все это вызвало у него ощущение заброшенности, опустошения и сна в отношении институционной системы. Словно нет присутствия и медленное угасание.
«Каждый раз в детстве посещая Дарницкую промзону, где исчезают люди, магазины, транспорт и все привычное, вместо этого — трамвайные депо, гаражи, железная дорога, ржавые вагоны, я что не похожую тоску и одиночество, усиленное контрастом обычного солнечного летнего дня. Именно это я ощущаю последние пару лет, гуляя по городу, посещая наши музеи, галереи и связанные с искусством институции», — отмечает Юрий Пикуль.
Юрий Пикуль родился в Киеве в 1983 году. В 2005 поступил в Национальную Академию изобразительного искусства и архитектуры, однако впоследствии забрал документы по собственному желанию. С 2007 года и по сегодняшний день выставляется в Украине и за границей. Живет и работает в Киеве. f0beecf.jpg» alt=»Столичный художник изобразил двери основных культурных институтов Киева» />
«Навстречу отчуждению»
Когда: к 30 января, с 10:00 до 18:00 Где: Dymchuk Gallery, ул. Ярославская, 21
Вход свободный
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Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»