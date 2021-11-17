Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

magictr | 17.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией:

Вдохновением стала сказка «Щелкунчик»

Второй год подряд киевский ЦУМ начинает новогодний сезон в столице включением праздничной иллюминации фасада центрального универмага.

Главным вдохновением праздничного оформления универмага стала сказка и ее интерпретации в балетных и театральных спектаклях. .jpg» alt=»Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото» />

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото

Напомним, что в прошлом году на торичном фасаде здания ЦУМа было установлено 7600 ретро ламп.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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