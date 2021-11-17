Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото
17.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Вдохновением стала сказка «Щелкунчик»
Второй год подряд киевский ЦУМ начинает новогодний сезон в столице включением праздничной иллюминации фасада центрального универмага.
Главным вдохновением праздничного оформления универмага стала сказка и ее интерпретации в балетных и театральных спектаклях. .jpg» alt=»Столичный ЦУМ засиял новогодней иллюминацией: фото» />
Напомним, что в прошлом году на торичном фасаде здания ЦУМа было установлено 7600 ретро ламп.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»