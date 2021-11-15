Столичный центр искусства приглашает на юбилейную экспозицию Александра Яновича
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Александр Янович презентует работу по экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
До 20 ноября в Центре Современного искусства White world (Белый Мир) проходит персональная выставка современного украинского художника и галериста Александра Яновича «Место под солнцем». В день открытия выставки художнику и основателю галереи исполнилось 55 лет.
В экспозиции представлены работы художника, созданные в период с 2016 года до сегодняшнего дня. Основу выставки составляют 16 картин, позволяющих проследить целостную линию развития художественной практики художника. «Я открыл для себя многослойное искусство, что поразило меня разнообразием использования техник. , интересным сочетанием живописи и мультимедийной инсталляции, экспериментальным применением нетрадиционных материалов»,— отмечает директор музея «Киевская картинная галерея», художник и искусствовед Юрий Вакуленко. janovicha-494e9e2.jpg» alt=»Столичный центр искусства приглашает на юбилейную экспозицию Александра Яновича» />
Живопись Александра Яновича дополняется серией скульптурных работ. Два из них полностью завершил сам, а 17 предложил своим коллегами в качестве белого художественного основания. К проекту присоединились известные современные художники и их молодые коллеги: Владислав Шерешевский, Дмитрий Крышовский, Влад Крышовский, Алексей Малых, Роман Романишин, Матвей Вайсберг, Елена Придувалова, Алексей Аполлонов, Анна Атоян, Нина Буряк, Олег Петр Лебединец, Борис Буряк, Александра Крышовская, Тамара Янович.
Каждый робот имеет свою собственную интересную историю. По словам художника, одну из работ он оставил полностью белой, чтобы показать зрителям, как выглядит основа, к которой не касалась рука мастеров.
Интересный творческий тандем представил художник совместно со своей женой Тамарой Янович, под названием «Города исчезают, джинсы никогда», выполненные в смешанной технике в виде аппликаций из различных оттенков джинсовой ткани, которые образуют цельные картины.
«Скрижали» Яновича-Вайнберга. Фото: Татьяна Асадчева
«Главное-это пчелы» от творческого тандема Оксаксандра Яновича и Николая Журавля. Фото: Татьяна Асадчева. «Столичный центр искусства приглашает на юбилейную экспозицию Александра Яновича» />
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
Работа «Волк и чудо». Фото: Татьяна Асадчева
Фото: Татьяна Асадчева
«Работая с деревянными скульптурами, Александр Янович сталкивается с проблемой законченности произведения, ведь в окончании нуждается однообразных, рутинных усилий и существенно влияет на удовольствие от процесса. Ищет пути, которыми можно выйти за пределы привычного, и спрашивая, может ли произведение одного художника быть закончено другим и принято обоими, — отмечает искусствовед Лара Дубовецкая.< /p>
Пять лет назад Александр Янович презентовал свою первую выставку живописи под названием «Zero», начав традицию проведения ежегодных персональных экспозиций к собственному дню рождения.
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Александр Янович рассказывает о своей персональной выставке в галерее. Фото: Татьяна Асадчева
По свидетельствам экспертов и почитателей его творчества, художник ежедневно работает над расширением граней своего творчества, пробуя свои творческие силы в персональных экспозициях, а также в коллективном сотрудничестве с другими украинскими художниками.
Выставка Александра Яновича «Место под солнцем»:
Когда: до 20 ноября, вторник-суббота: 11.00 -19.00;
Где: Художественный центр White World находится по адресу: улица Пушкинская, 21а.
Вход свободный
Важно! В связи с введением карантинных ограничений в Киеве, посещение галереи возможно только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»