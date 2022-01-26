Столичный бариста испугал разбойника табуреткой

magictr | 26.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичный бариста испугал разбойника табуреткойТа самая кофейня на_бульваре Труда. Фото: полиция Киева

Муж угрожал баристы ножом и требовал отдать деньги, но вынужден был ретироваться.

Неудачная попытка разбойного нападения произошла на Бульваре Труда в Днепровском районе. Муж зашел в кафе с ножом, надеясь легко разжиться наличными, но что-то пошло не так. Бариста замахнулся на него табуретом и разбойник накинул пятками. Работник кафе вызвал охрану и полицию и не зря.

Нападающий, придя в себя от испуга, вернулся в кафе, где его задержали охранники и передали следственно-оперативной группе. Разбойником оказался 31-летний киевлянин, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. У него изъяли вещественное доказательство – нож.

Столичный бариста испугал разбойника табуреткой

Нападающему грозит до семи лет тюрьмы

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по статье «Разбой». По согласованию с окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения — содержанию под стражей. Нападающему грозит от трех до семи лет заключения.

Недавно два гопника пытались отобрать у мужчины телефон и деньги прямо на платформе метро «Гидропарк». Грабителей задержал дежуривший на станции полицейский.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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