Столичный бариста испугал разбойника табуреткой
Та самая кофейня на_бульваре Труда. Фото: полиция Киева
Муж угрожал баристы ножом и требовал отдать деньги, но вынужден был ретироваться.
Неудачная попытка разбойного нападения произошла на Бульваре Труда в Днепровском районе. Муж зашел в кафе с ножом, надеясь легко разжиться наличными, но что-то пошло не так. Бариста замахнулся на него табуретом и разбойник накинул пятками. Работник кафе вызвал охрану и полицию и не зря.
Нападающий, придя в себя от испуга, вернулся в кафе, где его задержали охранники и передали следственно-оперативной группе. Разбойником оказался 31-летний киевлянин, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. У него изъяли вещественное доказательство – нож.
Нападающему грозит до семи лет тюрьмы
Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по статье «Разбой». По согласованию с окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд по избранию меры пресечения — содержанию под стражей. Нападающему грозит от трех до семи лет заключения.
Недавно два гопника пытались отобрать у мужчины телефон и деньги прямо на платформе метро «Гидропарк». Грабителей задержал дежуривший на станции полицейский.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»