Столичных учителей учат, как действовать во время чрезвычайной ситуации
Инструкторы рассказывают, как учителям действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Фото из архива «Вечернего Киева»
Такие учения проводят специалисты по гражданской обороне.
С тех пор, как в повестке дня появился вопрос аномального количества российских войск у украинских границ, эксперты из разных сфер пытаются подготовить жителей к опасности. В частности, специальный учебно-методический центр уже три недели проводит тематические учения с педагогическими коллективами в школах Киева.
Инструкторы рассказывают, как учителям действовать в случае чрезвычайных ситуаций.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский комментирует, что обучение для педагогов проводятся для того, чтобы они могли найти правильные в случае опасности.
«Есть четкие инструкции, которые должны делать ответственные лица в учебных заведениях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Эти инструкции разработаны специалистами по гражданской обороне и утверждены на государственном уровне», — говорит Валентин Мондриевский.
Избегать паники должны и сами родители. Заместитель Кличко добавляет, чтобы в случае дестабилизации взрослые прислушались к инструкциям учителя или директора школы.
На прошлой неделе ветераны российско-украинской войны провели обучение для гражданских граждан на территории заброшенного завода «АТЕК» . Участников научили владеть оружием, оказывать первую помощь и объяснили, как не растеряться в случае полномасштабного вторжения.
А заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина рассказал журналистам нашего издания /u> создание сил терробороны в столице.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»