Столичных учителей учат, как действовать во время чрезвычайной ситуации

magictr | 10.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичных учителей учат, как&n во время чрезвычайной ситуации

Инструкторы рассказывают, как учителям действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Фото из архива «Вечернего Киева»

Такие учения проводят специалисты по гражданской обороне.

С тех пор, как в повестке дня появился вопрос аномального количества российских войск у украинских границ, эксперты из разных сфер пытаются подготовить жителей к опасности. В частности, специальный учебно-методический центр уже три недели проводит тематические учения с педагогическими коллективами в школах Киева.

Инструкторы рассказывают, как учителям действовать в случае чрезвычайных ситуаций.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский комментирует, что обучение для педагогов проводятся для того, чтобы они могли найти правильные в случае опасности.

«Есть четкие инструкции, которые должны делать ответственные лица в учебных заведениях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Эти инструкции разработаны специалистами по гражданской обороне и утверждены на государственном уровне», — говорит Валентин Мондриевский.

Избегать паники должны и сами родители. Заместитель Кличко добавляет, чтобы в случае дестабилизации взрослые прислушались к инструкциям учителя или директора школы.

На прошлой неделе ветераны российско-украинской войны провели обучение для гражданских граждан на территории заброшенного завода «АТЕК» . Участников научили владеть оружием, оказывать первую помощь и объяснили, как не растеряться в случае полномасштабного вторжения.

А заместитель директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина рассказал журналистам нашего издания /u> создание сил терробороны в столице.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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