Столичных спасателей наградили за спасение трех женщин

magictr | 28.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Столичных спасателей наградили за спасений троих </p> <p>Денис Монастырский поблагодарил спасателей за преданную службу. Фото: ГСЧС </p> <p>Председатель МВД Денис Монастырский вручил ведомственные нагрудные знаки «За отвагу в службе» трем спасателям киевского гарнизона, которые 24 декабря почти одновременно спасли жизнь трех женщин на Троещине и Березняках. дел поблагодарил чрезвычайников за профессиональную и преданную службу.</p> <p>«К сожалению, случаи, когда граждане попадают в смертельную опасность, случаются ежедневно в разных уголках нашей страны. Благодаря высокому профессиональному мастерству, хорошей физической и тактической подготовке спасателей спасена жизнь трех человек»,— отметил Денис Монастырский.</p> <p><img class=

Трех спасателей наградили нагрудными знаками «За отвагу в службе»

Речь идет о двух чрезвычайных событиях, которые произошли на Троещине и Березняках. Так, во время пожара на улице Закревского 35-А, начальник караула 13-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киеве Евгений Вдовиченко и командир отделения 13-й ГПРЧ Юрий Ветер освободили из огненной ловушки двух женщин. Их с помощью автолестницы сняли с балкона горящей квартиры.

Видео спасения фигуристки на озере Тельбин В то же время едва не стала жертвой собственного легкомыслия другая женщина, которая провалилась под лед, катаясь на коньках на озере Тельбин. Ей на помощь пришел спасатель 16-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Киеве Александр Грабовский. Он быстро добрался до пострадавшей и вытащил ее на берег.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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