Столичных спасателей наградили за спасение трех женщин
Трех спасателей наградили нагрудными знаками «За отвагу в службе»
Речь идет о двух чрезвычайных событиях, которые произошли на Троещине и Березняках. Так, во время пожара на улице Закревского 35-А, начальник караула 13-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС в Киеве Евгений Вдовиченко и командир отделения 13-й ГПРЧ Юрий Ветер освободили из огненной ловушки двух женщин. Их с помощью автолестницы сняли с балкона горящей квартиры.
Видео спасения фигуристки на озере Тельбин В то же время едва не стала жертвой собственного легкомыслия другая женщина, которая провалилась под лед, катаясь на коньках на озере Тельбин. Ей на помощь пришел спасатель 16-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Киеве Александр Грабовский. Он быстро добрался до пострадавшей и вытащил ее на берег.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»