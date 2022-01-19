Столичные врачи шесть часов оперировали мальчику пятку, пораженную раком
Врачи шесть часов делали уникальную операцию. Фото: Охматдет
Хирурги провели уникальную операцию для того, чтобы не ставить протез 13-летнему Андрею.
Мальчик перенес 7 курсов химиотерапии, прошел курсы лучевой терапии — и в борьбе с раком костей все оказалось бесполезным. Мальчику пытались помочь в житомирской больнице, далее он попал в Институт рака. Когда шансов на выздоровление почти не осталось, за пациента взялись врачи Охматдета
Совместная работа заведующего отделением пластически-реконструктивной микрохирургии Охматдета Фидельского Владимира Васильевича и детского онкохирурга Института рака Кобыся Вадима.
Злокачественная опухоль поразила пяточную кость мальчика и почти уничтожила ее. Чтобы спасти пятую Андрея и не ставить ребенку пожизненный протез, команда врачей сделала костную пластику. Для этого хирурги убрали всю пораженную часть пятки. Далее взяли для пересадки малоберцовую кость на сосудистой ножке и приживили ее в пятую, чтобы сформировать полноценную кость. Уникальная операция длилась 6 часов
«Это редкое хирургическое вмешательство не проводят в других больницах Украины. Впрочем, именно костная пластика способна преодолеть рак костей, когда химиотерапия бессильна. Мальчика еще ждет долгое восстановление, пока пересаженная кость сформирует полноценную пятку. Впрочем, самое сложное уже позади», — отмечают в Охматдете. Благодаря поддержке Министерства здравоохранения Украины в Охматдете обновили линейный ускоритель, который поможет более эффективно лечить детей, нуждающихся в лучевой терапии. Он позволит облучать несколько зон у ребенка более быстро и точно. Аппарат стал более безопасным, так как уменьшилась утечка рассеянного излучения на здоровые ткани, а это очень важно именно для растущего детского организма.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»
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