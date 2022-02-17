Столичные врачи борются за жизнь месячного малыша и 99-летней бабушки
Залоговая фотография. Фото: Минздрав
Оба инфицированных коронавирусом.
Последние два дня в столице количество новых заражений коронавирусом переваливает за четыре тысячи. Следовательно, за прошедшие сутки, 16 февраля, у 4261 киевлянина зафиксировали симптомы COVID-19. Среди взрослых заболели: 2417 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 1494 мужчины в возрасте от 18 до 91 года. А среди детей: 187 девочек от 1 месяца до 17 лет и 163 мальчики от 1 месяца до 17 лет. .
Выздоровели минувшие сутки 1816 людей, а не преодолели болезнь—— 27 человек.
В столичные больницы госпитализировали 111 больных коронавирусом и 196 чел. /p>
Всего за период пандемии в Киеве:
- 420215 подтверждение новых случаев на COVID-19;
- 354108 жители столицы выздоровели;
- и 8 826 летальных случаев от вируса.
Ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник комментировал, что в настоящее время в столице нет предпосылок для ввода локдауна. По его словам, ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации контролируемая, несмотря на высокий уровень выявления новых случаев коронавируса.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»