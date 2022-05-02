Столичные власти советуют киевлянам пройти вакцинацию от столбняка и дифтерии
Иллюстративное фото: Борис Корпученко
Прививки против этих болезней нужно делать в соответствии с календарем вакцинации. Вакцина есть во всех коммунальных заведениях, она — бесплатная.
В условиях войны риск заболеть одной из опасных болезней увеличивается, как и актуальность рутинной вакцинации. Поэтому городские власти советуют киевлянам пройти вакцинацию от столбняка и дифтерии.
Все взрослые должны делать прививки против столбняка и дифтерии в соответствии с календарем вакцинации: один раз в 10 лет, начиная с 16 лет.
«Сейчас риск получить травму значительно увеличивается, растет и угроза столбняку. Напомню, он передается при попадании в рану загрязненного грунта, из-за травмирования острыми предметами или обломками древесины. Возможность заболеть дифтерией в условиях скопления и перемещения большого количества людей также увеличивается. Поэтому не медлите, посоветуйтесь со своим семейным врачом и сделайте прививки против столбняка и дифтерии. Во всех коммунальных заведениях вакцина является наличием и бесплатной. Позаботьтесь о своем здоровье и своих родных!»,— подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Также, как сообщал «Вечерний Киев», в столице работают пункты вакцинации от COVID-19.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»