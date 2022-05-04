Столичные власти просят киевлян приютить собачку или котика, потерявших хозяев из-за войны
Многих животных вывезли с мест временной оккупации. Иллюстративное фото.
Сейчас эти животные находятся во временном убежище.
Столичная власть призывает киевлян взять животное из временного убежища, в которое из-за войны попадают домашние любимцы.
«Война пришла не только к людям, она пришла и к животным — домашним любимцам. Кое-кто из-за разных обстоятельств потерял дом, хозяев, которых любил и был им преданным. В столице на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украина» работает временное убежище для животных «Выставочный центр», — сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Приют создан совместными усилиями волонтерских организаций и городских служб. На сегодняшний день там находятся 25 собак и 5 кошек, которых привезли из Киевской области: Ирпеня, Бородянки, Гостомеля и других городков и сел.
«Для вас этот может быть непростой шаг, и понятно, что вопрос комфорт нежелание ухаживать за животным могут часто отгонять мысли о том, чтобы взять домой животное. Но подумайте о том, каким счастливым вы сделаете животное из убежища, которое, как показывает практика, уже и так настрадалась. Поверьте, она станет вам преданным и верным другом и будет ценить вашу доброту и тепло. Найдя дом, они будут благодарны вам. Не сомневайтесь, приходите в приют с добром за счастьем!» — подчеркнул Николай Поворозник.
Попасть в приют можно по предварительной записи (093-540-12-18) с 10:00 до 17:00. Читайте также, на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украина» работает временное убежище для животных «Выставочный центр», созданный в период военного положения усилиями волонтерских организаций и городских служб.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»< /p>