Столичные ветеринары рассказали, как уберечь животное от последствий фейерверка
Нарушители правил наносят непоправимый вред животным. Коллаж: Наталья Слинкина
Подготовить животных к звукам пиротехники невозможно. Внезапного взрыва может испугаться даже дрессированная собака.
В Киеве с 2014 года (начала российской агрессии) запрещено использование пиротехники во время проведения мероприятий — такое решение принял Киевсовет. Впрочем, вопреки запрету, во время праздников киевляне продолжают запускать салюты и фейерверки. Особенно накануне Нового года.
Нарушители правил наносят непоправимый вред животным, а иногда могут стать причиной их увечья или даже смерти.
«Ежегодно во время новогодних праздников к нам обращаются десятки киевлян, любимцы которых стали жертвами таких опасных забав. Внезапные взрывы петард и фейерверков пугают животное, оно может убежать от хозяина или даже попасть под автомобиль», — прокомментировала и.о. директора КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Наталья Мазур.
Пиротехника также смертельно опасна для птиц, которые в результате шока теряют ориентацию в пространстве, врезаются в машины, деревья, здания.
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Специалисты КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» дали советы, как защитить животное от новогодней пиротехники:
- во время новогодних праздников выгуливайте домашнего любимца подальше от мест массовых развлечений;
- по возможности гуляйте с животным утром или днем. Шансов, что собаке испугает салют, гораздо меньше; не отпускайте собачку с поводка. Даже если он испугался взрыва — держите его крепко, попытайтесь объять и успокоить; советы, которые помогут обезопасить кота или собаку от неприятностей «общения» с новогодней елкой.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»