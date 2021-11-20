Столичные троллейбусы изменят маршрут
20.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Столичные троллейбусы будут курсировать временно по другим улицам. Фото из архива «Вечернего Киева»
С 20 ноября до 24 ноября троллейбусы №3 и №9 будут курсировать по другому маршруту.
«Выполнятся работы по капитальному ремонту улицы Льва Толстого. С 06:00 часов. 20 ноября до 06:00 час. 24 ноября движение троллейбусов по улице Митрополита Василия Липковского и улице Льва Толстого будет закрыто», — комментируют в Киевпасстранс.
Движение троллейбусов будет организовано:
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- маршрут № 9 от Международного аэропорта «Киев» (Жуляны») до станции метро «Площадь Льва Толстого». Для удобства пассажиров маршрута присвоен номер 9-Д.
Также, в ночь на 21 ноября будут изменены маршруты троллейбусов № 92Н, 93Н, 94Н из-за ремонта контактной сети троллейбуса под путепроводом на пересечении просп. Победы — просп. Воздухофлотский.
С 00:30 до 04:30 движение троллейбусов будет организовано: