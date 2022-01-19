Столичные троллейбусы изменят график работы и маршрут
Столичные троллейбусы изменят график работы и маршрут. Фото: Алексей Самсонов
В ночь с 20 января троллейбусы № 42, 43 и 91Н изменят маршруты, а троллейбусы № 38 будут курсировать по сокращенному графику.
« i>В связи с переустройством контактной сети троллейбуса по бульв. Дружбы Народов — Лыбидская площадь. С 00:01 до 05:00 движение троллейбусов по бульв. Дружбы народов — Лыбидская площадь будет закрыта», — говорится в сообщении Киевпасстранс.
Движение маршрутов будет организовано:Маршрут № 42: от ул. Дегтяревской к Демеевской площади.
Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
— от ст. м. «Лыбидская»: 23:38, 23:55;
— от ул. Дегтяревская: 22:55, 23:10.
Маршрут № 43: от Кибернетического центра до ст. м. «Лыбидская».
Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
—от Кибернетического центра: 21:30, 22:15;
— от Дарницкой площади: 22:40, 23:20.
Маршрут № 91Н:< /p<< style="text-align:justify;">— от ул. Милославской до Дарницкой площади;
— от Железнодорожного вокзала «Центральный» до Лыбидской площади.
Маршрут № 38:
Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
—от Национального музея истории Украины во второй мировой
войне: 22:53, 23:08.
— от ст. м. «Выдубичи» к Печерскому мосту: 23:25, 23:40;
В 05:00 движение будет восстановлено.
< strong>Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»