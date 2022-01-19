Столичные троллейбусы изменят график работы и маршрут

magictr | 20.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Столичные троллейбусы изменят график работы и  маршрут

Столичные троллейбусы изменят график работы и маршрут. Фото: Алексей Самсонов

В ночь с 20 января троллейбусы № 42, 43 и 91Н изменят маршруты, а троллейбусы № 38 будут курсировать по сокращенному графику.

« i>В связи с переустройством контактной сети троллейбуса по бульв. Дружбы Народов — Лыбидская площадь. С 00:01 до 05:00 движение троллейбусов по бульв. Дружбы народов — Лыбидская площадь будет закрыта», — говорится в сообщении Киевпасстранс.

Движение маршрутов будет организовано:Маршрут № 42: от ул. Дегтяревской к Демеевской площади.

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

— от ст. м. «Лыбидская»: 23:38, 23:55;

— от ул. Дегтяревская: 22:55, 23:10.

Маршрут № 43: от Кибернетического центра до ст. м. «Лыбидская».

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

—от Кибернетического центра: 21:30, 22:15;

— от Дарницкой площади: 22:40, 23:20.

Маршрут № 91Н:< /p<< style="text-align:justify;">— от ул. Милославской до Дарницкой площади;

— от Железнодорожного вокзала «Центральный» до Лыбидской площади.

Маршрут № 38:

Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:

—от Национального музея истории Украины во второй мировой

войне: 22:53, 23:08.

— от ст. м. «Выдубичи» к Печерскому мосту: 23:25, 23:40;

В 05:00 движение будет восстановлено.

< strong>Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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